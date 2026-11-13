Trong tập 17 "Xóm nhỏ", hành động quan tâm quá mức và cử chỉ thân mật của ông Đô dành cho bà Phẩm khiến Trâm tỏ rõ thái độ không hài lòng. Trong khi đó, Phong bất ngờ chạm mặt người yêu cũ ngay ngày đầu đi làm.

Trong tập 17 Xóm nhỏ lên sóng tối nay, 13/11, để cảm ơn bà Phẩm (Thanh Tú) đã cho mình tá túc qua đêm lúc say rượu, ông Đô (NSƯT Hoàng Hải) nhiệt tình vác thang sang phòng trọ sửa giúp bà chiếc bóng đèn bị hỏng. Tuy nhiên, khi ông Đô đang lúi húi trên thang kiểm tra xem còn món đồ nào cần thay thế hay không, tiếng gọi bất ngờ của Phong (Hà Thành) khiến ông giật mình trượt chân ngã nhào, đè thẳng lên người bà Phẩm.

Vì giúp đỡ mình mà ông Đô bị đau chân, bà Phẩm áy náy nên tự tay nấu cháo chim bồ câu mang sang tận cửa hàng để bồi bổ cho ông. Tuy nhiên, khi thấy Trâm (Lê Lưu Ly) có mặt ở đó, bà Phẩm khá ngại ngùng. Nhận thấy con gái ông đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho bố, bà Phẩm định mang bát cháo về.

Chứng kiến cử chỉ thân mật của bố, Trâm không hài lòng.

Thấy vậy, ông Đô vội vàng đứng lên đỡ lấy bát cháo và không quên "tranh thủ" chạm tay bà chủ trọ đầy tình cảm. Chứng kiến cử chỉ thân mật của bố, Trâm lộ rõ vẻ không hài lòng, lập tức bước tới nhắc khéo ông Đô nên ngồi xuống nghỉ ngơi vì đứng lâu sẽ ảnh hưởng đến vết thương.

Chưa dừng lại ở đó, ông Đô còn nhiệt tình giữ bà Phẩm ở lại chơi và giục Long (Long Hoàng) đi pha ấm trà ngon nhất để đãi khách quý. Trước thái độ gượng gạo của Trâm, bà Phẩm đành khéo léo xin phép ra về, khiến ông Đô cụt hứng và quay sang trách móc con gái.

Ở diễn biến khác, Phong chính thức đến công ty mới để nhận việc với tâm thế đầy hứng khởi. Thế nhưng, trớ trêu thay anh lại vô tình bắt gặp người yêu cũ xuất hiện ngay tại nơi làm việc mới này.

Phong sẽ xử sự thế nào nếu chạm mặt Duyên (Thùy Dương) ở công ty? Trâm tìm cách ngăn cản mối quan hệ đang nảy nở giữa ông Đô và bà Phẩm? Diễn biến chi tiết tập 17 Xóm nhỏ sẽ phát sóng lúc 21h tối nay trên kênh VTV1.