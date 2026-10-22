Trong "Xóm nhỏ" tập 2, Trâm tủi thân vì bị bố mắng còn cả xóm trọ thì hắt hủi, cô lập.

Trong tập 2 Xóm nhỏ lên sóng tối nay, 22/10, Trâm (Lê Lưu Ly) càu nhàu vì sự ồn ào của Nam (Tiến Huy) khiến anh bực bội. Nam cũng không vừa, liền đáp trả, cho rằng phòng trọ của Trâm bẩn thỉu và bừa bộn như bãi rác, mùi hôi thối bốc cả sang phòng mình mà anh cũng chưa thèm ý kiến. Trâm phản ứng mạnh, cho rằng mọi người trong xóm trọ quá phiền hà nên lập tức đi vào phòng, đóng sập cửa rồi bỏ đi.

Ông Đô (NSƯT Hoàng Hải) biết Trâm đã bỏ nhà đi nên rất tức giận. Ông gọi điện mắng con gái, cho rằng vì mình quá chiều nên Trâm mới hư: "Mày về đây tao cho một trận rồi mày khóc một thể", ông Đô quát lên trong điện thoại trong khi con gái khóc thút thít.

"Con đã bỏ đi cả ngày, vậy mà cuộc gọi đầu tiên bố lại trách móc con à? Bố không quan tâm con đi đâu, con làm gì, con có bị làm sao không à?", Trâm trách bố.

"Tao không cho mày lên Hà Nội đú đởn thì mày dám bỏ nhà ra đi à? Tao nói cho mày biết, nếu mày đi được thì đi luôn đi, đừng bao giờ về nhà này nữa. Xem thử rời khỏi cái nhà này mày sống được mấy ngày", ông Đô quát lớn.

Ở diễn biến khác, cách cư xử của Trâm khiến cả xóm trọ cô lập. Họ cho rằng với thái độ này, chắc chắn ở nhà Trâm toàn cãi lại bố mẹ chứ chẳng vừa. Thấy Phong (Hà Thành) hùa vào cùng mọi người bắt nạt mình, Trâm quay sang chỉ thẳng mặt anh nói: "Người rời đi khỏi xóm trọ này là anh chứ không phải là tôi".

Liệu Trâm có quay về nhà? Diễn biến chi tiết tập 2 Xóm nhỏ sẽ phát sóng lúc 21h tối nay trên kênh VTV1.