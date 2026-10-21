Trong "Căn nhà không mái che" tập 6, đám chủ nợ của Bình tìm đến tận nhà trong lúc 3 mẹ con Hạnh đang ăn cơm rồi đánh cô.

Trong tập 6 Căn nhà không mái che lên sóng tối nay, 21/10, bà Loan (Thúy Hà) cuối cùng cũng trải lòng, nói cho Hùng (Nam Việt) biết lý do vì sao bố anh không bao giờ về nhà là bởi ông đã có vợ bé cùng con riêng ở bên ngoài. Cũng chính vì nỗi đau đó mà bà Loan mong muốn Hùng nhanh chóng tự lập, đồng thời buộc phải ép con vào khuôn khổ khi gia đình không còn chỗ dựa vững chắc.

Biết được sự thật, Hùng buộc phải chấp nhận để Thơ (Thu Hà Ceri) làm gia sư cho mình. Tuy nhiên, khi bắt đầu kèm Hùng học, Thơ mới ngỡ ngàng nhận ra cậu hoàn toàn không hiểu bài thầy giảng trên lớp và đã bị hổng kiến thức căn bản từ cấp 2. Hùng thản nhiên đáp trả rằng trước giờ anh không coi trọng việc học văn hóa, đồng thời mỉa mai cho rằng Thơ muốn bỏ cuộc. Nào ngờ, Thơ không hề nản chí mà lập tức tuyên bố muốn tăng lương để tiếp tục "trị" học trò bướng bỉnh này.

Ở diễn biến khác, đã rất lâu rồi ba mẹ con Hạnh (Huyền Lizzie) mới có được một bữa cơm ấm cúng và ngập tràn tiếng cười. Khang (Minh Xíu) hồn nhiên ước sau này gia đình được đi ăn nhà hàng mà không cần phải đắn đo suy nghĩ. Cậu bé cũng ước mẹ Hạnh không còn phải thức khuya dậy sớm vất vả, ngôi nhà không còn bị dột mỗi khi mưa xuống, còn bản thân sẽ học giỏi hơn để không bị chị Thơ mắng. Khang cũng mong thỉnh thoảng bố Bình (Doãn Quốc Đam) sẽ về thăm nhà.

Đúng lúc không khí gia đình đang vui vẻ thì đám chủ nợ hung hãn bất ngờ xông vào nhà tìm Bình. Khi Hạnh giải thích rằng cô và Bình đã ly hôn nên chúng hãy đi nơi khác mà tìm người, đám chủ nợ liền lao tới tóm tóc Hạnh để dằn mặt.

Ai sẽ xuất hiện kịp thời để giải cứu Hạnh khỏi đám chủ nợ hung hãn? Thơ sẽ dùng phương pháp gì để giúp Hùng lấp khoảng trống kiến thức? Diễn biến chi tiết Căn nhà không mái che tập 6 lên sóng vào 20h tối nay trên VTV3.