Trong "Xóm nhỏ" tập 22, Duyên không chỉ tìm cách dọn vào ở chung phòng trọ với Trâm để tiện bề theo dõi mà còn ngấm ngầm giở chiêu trò phá đám buổi hẹn hò đầu tiên của em họ và người yêu cũ.

Trong tập 22 Xóm nhỏ lên sóng tối nay, 23/11, Duyên (Thùy Dương) sớm đánh hơi được mối quan hệ tình cảm đang nảy nở giữa Trâm (Lê Lưu Ly) và Phong (Hà Thành) nên liên tục tìm cách "moi tin" từ cô em họ. Để đánh lạc hướng và lấy lòng tin, Duyên tỏ vẻ rộng lượng nói dù cô và Phong chưa từng chính thức nói lời chia tay nhưng anh vẫn có quyền lựa chọn hạnh phúc mới.

Cô nàng còn khẳng định cả hai giờ chỉ là bạn bè, mọi chuyện đã thuộc về quá khứ nên Trâm hoàn toàn có thể yên tâm. Thậm chí, Duyên tỏ ra ăn năn khi nhắc lại lỗi lầm cũ với Trâm và hứa sẽ không bao giờ để chuyện đó tái diễn, dù thực chất trong lòng cô vẫn còn yêu Phong và không cam tâm buông tay.

Mặt khác, Duyên chủ động xin bà Phẩm (Thanh Tú) cho phép mình được dọn vào ở ghép phòng trọ với Trâm. Trước đề nghị này, Trâm lập tức bày tỏ thái độ dứt khoát không muốn sống chung với chị họ. Nhận thấy sự gượng gạo của Trâm, bà Phẩm liền đề xuất Duyên dọn sang một căn phòng trống khác vào cuối tháng khi khách cũ chuyển đi, đồng thời thẳng thắn góp ý không nên ở chung nếu Trâm đã không thích.

Chưa dừng lại ở đó, ngay khi biết tin Phong đang chuẩn bị đi hẹn hò với Trâm, Duyên lập tức nhờ đồng nghiệp tìm cách điều động anh đi làm đột xuất nhằm phá vỡ cuộc gặp gỡ này. Vì mới vào làm việc, Phong không thể từ chối lịch chụp hình gấp gáp, dù trước đó anh đã chu đáo chuẩn bị sẵn quà để tặng Trâm. Trong khi đó, Trâm đã sửa soạn tươm tất để chuẩn bị tới điểm hẹn thì bất ngờ lướt thấy bài đăng của đồng nghiệp chụp cảnh Phong đang miệt mài làm việc tại studio.

Phong sẽ giải thích thế nào để Trâm không hiểu lầm về sự vắng mặt đột ngột này? Trâm có sớm nhận ra bộ mặt thật đầy toan tính đằng sau vẻ ngoài ngọt ngào của chị họ? Diễn biến chi tiết tập 22 Xóm nhỏ sẽ phát sóng lúc 21h tối nay trên kênh VTV1.