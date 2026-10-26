Trong tập 4 Xóm nhỏ lên sóng tối nay, 26/10, phòng trọ bị mất điện, quạt sạc pin chỉ có một chiếc nên Trâm (Lê Lưu Ly) dùng ngay lợi thế của phái yếu để giành lấy chiếc quạt về phần mình. Phong (Hà Thành) phải thể hiện sự ga lăng của đàn ông nên chấp nhận dùng quạt giấy. Tuy nhiên, hành động tiếp theo của Phong khi trời quá nóng là điều Trâm không thể ngờ tới: anh hồn nhiên đứng lên lột đồ ngay trước mặt cô khiến Trâm "mắt tròn mắt dẹt".

Trong khi đó, Long (Long Hoàng) gọi điện cho Trâm để báo cáo về việc ông Đô (NSƯT Hoàng Hải) ba ngày không chịu ăn uống gì. Trâm cho rằng Long đang "bốc phét" và yêu cầu anh nói sự thật. "Sự thật bố rất buồn, chỉ là không nói thôi. Còn có ăn uống, có ngủ nữa không anh có ở 24/7 đâu mà biết. Những lúc anh gặp là ông không ăn", Long giải thích.

Sau đó, Trâm yêu cầu Long ở cùng bố mình 24/7 để cập nhật thông tin cho chính xác. Nghe lời Trâm, Long quyết định sang nhà ông Đô với lý do ngủ cùng ông cho đỡ buồn, nào ngờ lại bị phản ứng dữ dội.

Ở diễn biến khác, ngày đầu đi làm thêm của Trâm có vẻ không mấy suôn sẻ. Cô bị đồng nghiệp yêu cầu ra nhắc khách không được hút thuốc trong quán nhưng lập tức bị vị khách quy kết là Trâm muốn đuổi mình.

Trâm làm gì để đối phó với Phong và vị khách khó chịu? Diễn biến chi tiết tập 4 Xóm nhỏ sẽ phát sóng lúc 21h tối nay trên kênh VTV1.