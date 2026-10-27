Trong "Xóm nhỏ" tập 5, Phong và Trâm đều lúng túng khi bị chị hàng xóm nhiều chuyện bắt gặp cảnh họ xúc cháo cho nhau.

Trong tập 5 Xóm nhỏ lên sóng tối nay, 27/10, đối mặt một mình với khó khăn, Trâm (Lê Lưu Ly) khóc vì tủi thân. Khi ở với bố, Trâm có thể uống 1 cốc trà sữa 40-50 nghìn mà không phải nghĩ ngợi trong khi bây giờ cô đi làm thêm cả ngày mà chỉ kiếm nổi 105 nghìn đồng.

Trâm thất thểu về nhà trong tâm trạng buồn chán, người ướt như chuột lột vì tắm mưa. Thấy vậy Phong (Hà Thành) rất lo lắng cho sức khỏe của cô bạn cùng phòng với lý do "ốm ra đấy tôi không chăm được đâu". Và đúng là Trâm ốm thật nên Phong quyết định nấu cháo cho cô.

Lần đầu tiên Trâm tỏ ra quan tâm tới Phong và hỏi về gia đình anh. "Tôi chẳng còn ai cả, tôi sống một mình thôi. Bố mẹ tôi phải lo cho gia đình riêng của họ. Đừng diễn cảnh thương hại tôi như thế, tôi quen rồi. Ai chẳng có chuyện riêng của mình. Cũng như cô muốn tự lập nên bỏ nhà đi. Còn tôi có người quan tâm cũng được, không có cũng chẳng sao, tôi vẫn sống bình thường. Đừng có đồng cảm quá xong yêu tôi. Tôi sợ yêu lắm rồi", Phong nói với Trâm.

Đúng lúc anh đang xúc cháo cho Trâm thì chị hàng xóm Lan (Khánh Linh) mở cửa phòng bước vào khiến đôi trẻ lúng túng. Trâm và Phong nảy sinh tình cảm? Diễn biến chi tiết tập 5 Xóm nhỏ sẽ phát sóng lúc 21h tối nay trên kênh VTV1.