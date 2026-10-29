Trong "Xóm nhỏ" tập 7, thấy đoạn clip nhạy cảm của con gái, ông Đô nổi điên nên lập tức gọi điện để mắng Trâm khiến cô chỉ biết khóc.

Trong tập 7 Xóm nhỏ lên sóng tối nay, 29/10, ông Đô (NSƯT Hoàng Hải) phát điên khi Long (Long Hoàng) cho xem đoạn phim quảng cáo gợi cảm của con gái nên yêu cầu anh gọi điện ngay cho Trâm (Lê Lưu Ly) để trút giận.

Sau khi bị bố mắng, Trâm khóc nói: "Bố khiến con thấy rằng một đứa trẻ được thương nhiều đến thế mà tại sao vẫn chưa đủ tốt. Hồi bé con nghĩ con chưa ngoan, lớn lên tại con chưa giỏi hay sống chưa giống như những gì bố mong muốn. Khi con bị người ta bêu riếu, chửi rủa, con không dám gọi bố. Không phải vì con không cần sự bảo vệ của gia đình. Con rất sợ, sợ chính gia đình lại là những người tấn công con".

Chứng kiến cuộc nói chuyện của hai bố con, mọi người trong xóm trọ đều thương Trâm. Chị Lan (Khánh Linh) nói luôn quan điểm rằng sau này sẽ không bắt con phải theo ý mình. Và chị thắc mắc chuyện Trâm bị bố đuổi ra đường chỉ vì không thích học ĐH Hàng hải theo ý ông Đô. Cả Lan và bà Phẩm (Thanh Tú) đều cho rằng bố Trâm là thể loại "quái thai ngâm dấm" vì chửi con xơi xơi.

Trâm sẽ đối mặt với mọi việc thế nào? Diễn biến chi tiết tập 7 Xóm nhỏ sẽ phát sóng lúc 21h tối nay trên kênh VTV1.

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