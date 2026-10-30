Trong "Xóm nhỏ" tập 8, Trâm lúng túng khi bị Phong vuốt má trước sự chứng kiến của chị Lan hàng xóm.

Trong tập 8 Xóm nhỏ lên sóng tối nay, 30/10, để đòi lại công bằng cho con gái, ông Đô (NSƯT Hoàng Hải) cùng Long (Long Hoàng) lên tận Hà Nội để tìm chủ shop tính sổ. Ông yêu cầu chủ shop gỡ ảnh hớ hênh của Trâm (Lê Lưu Ly), thậm chí thách hắn gọi công an với lý do "lừa đảo thế này đáng lẽ phải gô cổ từ lâu rồi". Tuy nhiên, chủ shop cũng không vừa, tuyên bố làm việc đều có hợp đồng. Long nói vậy nên gọi công an, không tội này tội kia "kiểu gì cũng mọt gông".

Ở diễn biến khác, Trâm đã bắt đầu thân với các cô chú ở khu trọ. Cô cũng không ngần ngại chia sẻ với chị Lan (Khánh Linh) rằng ban đầu thấy mọi người trong xóm ồn ào, phiền phức và soi mói nhưng "bây giờ thì quá tốt". Trâm vui vì được cả xóm bao bọc. Chị Lan khuyên Trâm sống tích cực hơn nhưng cũng không quên nhắc cô việc làm mình bị công an phạt tiền 1 triệu hôm trước.

Trong khi đó, trong lúc Phong (Hà Thành) đang vuốt má Trâm thì chị Lan đẩy cửa vào rồi la toáng lên. "Chị thề là chị chưa hề nhìn thấy hai đứa âu yếm, vuốt ve nhau", chị Lan nói bất chấp sự lúng túng của Trâm. Bị hiểu lầm, Trâm quay sang đánh Phong, chỉ thẳng mặt anh rồi tuyên bố "Cấm!".

Bố Trâm có trị được tay chủ shop? Phong bắt đầu có tình cảm với Trâm? Diễn biến chi tiết tập 8 Xóm nhỏ sẽ phát sóng lúc 21h tối nay trên kênh VTV1.

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