Trong ''Xóm nhỏ'' tập 9, Trâm tỉnh dậy và sốc nặng khi người nằm đối diện với mình chính là Phong nên đã hét toáng lên rồi đạp cậu khỏi giường.

Trong tập 9 Xóm nhỏ lên sóng tối nay, 3/11, sau khi dằn mặt tay chủ shop, ông Đô (NSƯT Hoàng Hải) gọi điện cho con gái nhưng nào ngờ người cầm máy lại là bà Phẩm (Thanh Tú). "Trần đời ai oán tôi không thấy ông bố nào như anh cả. Con anh bị lừa, anh đã không thương và bênh vực thì thôi, anh lại hùa vào với cộng đồng mạng để chửi nó. Tôi không biết anh là bố đẻ hay bố dượng", bà nói xối xả trong điện thoại.

Câu nói của bà Phẩm khiến ông Đô sôi máu và yêu cầu gặp Trâm. Tuy nhiên bà Phẩm dứt khoát không chuyển điện thoại mà gọi cả xóm trọ ra để "mắng hội đồng". Trong khi đó, ông Đô cùng Long (Long Hoàng) lại lên thành phố lần nữa và đã tìm thấy Trâm. Nhưng lần này ông Đô không nóng vội bắt con về nhà ngay nữa mà đã ra một quyết định vô cùng táo bạo là sẽ thuê mặt bằng bán hàng ở Hà Nội để được ở gần con gái.

Ở diễn biến khác, Trâm (Lê Lưu Ly) bật dậy trong ngỡ ngàng khi người nằm đối diện với mình chính là Phong (Hà Thành) nên đã hét toáng lên rồi đạp cậu khỏi giường. Chuyện gì đã xảy ra giữa Phong và Trâm? Diễn biến chi tiết tập 9 Xóm nhỏ sẽ phát sóng lúc 21h tối nay trên kênh VTV1.

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