Bún tôm là một trong những món ăn quen thuộc ở Quảng Ninh, nhất là khu vực phường Quảng Yên, được thực khách yêu thích không kém các đặc sản nổi tiếng khác như bánh cuốn/xôi chả mực, bún cù kỳ…

Đúng như tên gọi, món bún được chế biến từ nguyên liệu chính là tôm nõn tươi, kết hợp cùng nhiều thành phần và gia vị khác như thịt cua, cà chua, mộc nhĩ, mắm, muối…

Tuy sử dụng nguyên liệu là hải sản, quá trình chế biến cũng kỳ công nhưng bún tôm ở Quảng Yên lại được bán với giá phải chăng, chỉ khoảng 20.000 – 25.000 đồng/bát.

Mức giá này được nhận xét là rẻ so với mặt bằng chung về mức sống của người địa phương. Thậm chí, nhiều du khách từ tỉnh thành khác khi đến đây, trải nghiệm món bún tôm cũng không khỏi ngạc nhiên, thích thú về cả hương vị và giá.

Bún tôm được xem như đặc sản Quảng Yên suốt nhiều năm nay, có thể thưởng thức vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày, từ bữa sáng đến bữa tối. Ảnh: Nguyễn Minh Thu

Gần đây nhất, một trang mạng xã hội ở Quảng Ninh đăng tải bức ảnh chụp những bát bún tôm đầy ắp nguyên liệu kèm dòng miêu tả “20.000 đồng 1 bát bún tôm sắt Quảng Yên, vô địch thiên hạ không cơ chứ” gây xôn xao.

Điều này khiến không ít cư dân mạng hoài nghi, tỏ ra khó tin vì suất bún được phục vụ đầy đặn, phần nhân tôm xếp phủ kín bên trên mặt bát ăn.

Nhiều ý kiến cho rằng, một suất bún tôm như vậy không thể có giá 20.000 đồng. Có người tiết lộ đã trải nghiệm món này với giá 20.000 đồng, song lượng tôm chỉ bằng 1/3.

Một số người khác lại tò mò muốn biết thực hư mức giá của bát bún trong ảnh. Thậm chí, có bình luận khẳng định nếu phải chi 40.000 – 50.000 đồng để thưởng thức một suất bún tôm như hình cũng thấy xứng đáng.

Dân mạng xôn xao về món bún tôm đầy đặn được cho là có giá 20.000 đồng/bát ở Quảng Yên (Quảng Ninh). Ảnh chụp màn hình

Chia sẻ với PV VietNamNet, chị Như Ngọc (ở phường Quảng Yên) xác nhận bát bún tôm trong bức hình gây sốt mạng được bán tại quán ăn của gia đình mình, nằm trên phố Lê Lợi.

Tuy nhiên, chị tiết lộ, một suất bún tôm đầy đặn nhân như vậy có giá 35.000 - 40.000 đồng chứ không phải 20.000 đồng như dòng mô tả trong bài đăng.

“Bún tôm nhà mình có giá thông thường là 20.000 đồng, gồm khoảng 6-7 nõn tôm (tùy kích cỡ) và được phục vụ bằng 1 loại bát riêng cỡ nhỏ. Nếu khách có nhu cầu tăng khẩu phần ăn và lượng tôm, quán sẽ làm suất bún to hơn với giá 30.000, 40.000 đồng, đựng trong loại bát có kích thước lớn.

Việc sử dụng kiểu bát riêng biệt cho từng mức giá khác nhau giúp quán nhận diện và tính toán tiền suất ăn cho khách nhanh chóng, dễ dàng hơn, nhất là những lúc đông khách”, chị Ngọc nói.

Chủ quán bún tôm ở Quảng Yên xác nhận một bát bún tôm đầy đặn như hình có giá khoảng 40.000 đồng, suất 20.000 đồng được phục vụ lượng tôm ít hơn. Ảnh: Thu Hà/Quảng Ninh Trending

Chị cũng cho biết, quán mở cửa hoạt động được hơn 30 năm, do mẹ chị - bà Trần Thị Mỹ - trực tiếp chế biến và bày bán.

Quán chỉ bán vào khung giờ buổi sáng từ 5h30 đến 10h30, nhiều hôm hết hàng sớm vì đông khách.

Theo người đại diện quán, để làm món bún tôm hấp dẫn, phù hợp khẩu vị của đa số thực khách, quán phải lựa chọn nguyên liệu kỹ lưỡng.

Trong đó, tôm được tuyển từ những loại tôm biển như tôm rảo, tôm đất hay tôm sắt, đảm bảo còn tươi ngon, kích thước nhỏ đồng đều. Điều này cũng giúp món bún tôm của quán có vị ngon đặc trưng, không lẫn với bún tôm ở các quán hay địa phương khác.

Các nguyên liệu làm món bún tôm Quảng Yên đều được chuẩn bị, sơ chế tỉ mỉ. Ảnh: Nguyễn Minh Thu

Tôm sau khi mua về đem rửa sạch, cho vào nồi luộc hoặc hấp sơ, chờ chín thì vớt ra, bỏ vỏ, để ráo nước.

Tiếp đến, chủ quán sẽ xào thơm tôm đã bóc vỏ với vài nguyên liệu như ớt, hành khô, mộc nhĩ thái chỉ, rắc thêm chút bột nghệ cho hỗn hợp dậy màu vàng cam.

Sau đó, cho chút nước vào hỗn hợp trên, đun sôi liu riu và nêm gia vị vừa vặn. Tôm chín thì tắt bếp, có thể cho thêm nước cốt dừa để tôm có độ béo ngậy, thơm ngon.

Ngoài tôm, chủ quán còn sử dụng cả thịt cua, chưng cùng hành khô và cà chua để món bún càng thêm hấp dẫn.

Khi khách đến quán và gọi món, chủ quán mới bắt đầu cho lần lượt các nguyên liệu vào bát, chan nước dùng nóng hổi lên trên rồi thêm ít tôm nõn xào khô và thịt cua chưng.

Món bún tôm Quảng Yên được phục vụ kèm các loại rau sống, rau thơm, thực khách có thể nêm thêm ớt tươi, quất, tương cay… tùy ý.

Bún tôm được xem là đặc sản dân dã ở Quảng Yên. Ảnh: Đặc sản Hạ Long

Có dịp ghé Quảng Yên và thưởng thức bún tôm vài lần, chị Nguyễn Thư (Hà Nội) không khỏi ấn tượng trước hương vị lạ miệng và hình thức hấp dẫn của món bún.

Chị đã nếm thử cả suất 20.000 đồng và 40.000 đồng, thừa nhận lượng tôm ở bát nhỏ cũng khá nhiều, đủ để 1 người có sức ăn ít thoải mái thưởng thức.

Nếu không ăn bún, thực khách có thể thay thế bằng bánh đa đỏ cũng ngon.

“Một bát bún đầy đặn có giá đỗ, thịt cua chưng, tôm xào khô, nước dùng ngọt thanh, đậm vị cà chua và màu sắc bắt mắt. Quán có cho thêm chút mì chính để tăng hương vị, vì vậy thực khách nào không dùng được loại gia vị này nên lưu ý dặn trước khi gọi món.

Ở một thành phố có mức sống cao mà chỉ với 20.000 – 40.000 đồng đã có thể thưởng thức món ngon như vậy thì quả thật rất đáng để trải nghiệm”, vị khách Hà Nội bày tỏ.