Sáng 3/7, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một thanh niên được cho là tài xế xe ôm công nghệ bị người đàn ông trung tuổi điều khiển xe máy hành hung dưới mưa.

Theo người đăng tải clip là anh Đ.N., vào khoảng 10h cùng ngày, khi anh điều khiển ô tô lưu thông trên phố Phúc La (hướng từ Kiến Hưng đi Khu đô thị Xa La; phường Kiến Hưng, Hà Nội) đến gần trước cửa 1 gara ô tô thì phát hiện ra sự việc.

Lúc này, một người đàn ông trung tuổi mặc áo mưa màu tím than dùng tay để vít cổ và đấm vào mặt, đập vào mũ bảo hiểm của nam thanh niên điều khiển xe máy biển số 88L1-645.xx. Khi nam thanh niên dùng tay và mũ bảo hiểm để che chắn, người đàn ông trung niên đã lột bỏ mũ bảo hiểm của nam tài xế và tiếp tục to tiếng.

Người đàn ông trung niên liên tục có hành động vít cổ, dùng tay đập vào mặt, mũ bảo hiểm của nam tài xế. Ảnh chụp màn hình.

"Do trời mưa to, lại đang điều khiển ô tô nên tôi không thể trực tiếp xuống xe để can ngăn, tôi đã bấm còi để cho người đàn ông trung niên dừng hành vi hành hung người khác lại", anh Đ.N. cho biết.

Cũng theo anh Đ.N., do bận công việc nên anh đã điều khiển xe đi tiếp còn nam tài xế và người đàn ông vẫn tiếp tục đứng lại ở bên đường.

Sau khi đoạn clip được đăng tải, nhiều người đã bày tỏ sự bất bình với hành động hành hung người khác của người đàn ông trung tuổi.

Anh Nguyễn Minh cho biết, không rõ hai người đã xảy ra va chạm như thế nào nhưng chửi bới, hành hung người khác là hành động đáng lên án.

Anh Nguyễn Tiến Dũng cho rằng, dù nguyên nhân va chạm là gì thì việc dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tạo tiền lệ xấu trong ứng xử giao thông.

"Pháp luật quy định rõ, khi xảy ra va chạm, các bên cần bình tĩnh, bảo đảm an toàn cho chính mình và những người xung quanh, đồng thời giải quyết bằng đối thoại, tuân thủ quy định của lực lượng chức năng", anh Dũng chia sẻ

Ngoài ra, nhiều người cũng bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng cần sớm xác minh làm để mời những người liên quan lên xử lý. Nếu vi phạm thì phải xử lý thật nghiêm nhằm tạo sự răn đe, góp phần xây dựng văn hóa giao thông văn minh.

Liên quan đến sự việc, đại diện Công an phường Kiến Hưng (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã cử cán bộ, chiến sĩ ra hiện trường để kiểm tra và xác minh sự việc.