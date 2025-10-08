Ngày 7/10, một clip dài 12 giây được tài khoản mang tên Seni World Travel đăng tải trên mạng xã hội với nội dung: "Đây là lý do cần chú trọng vấn đề khoảng cách ở phố đường tàu Hà Nội".

Clip ghi lại cảnh tàu hỏa chạy qua "phố cà phê đường tàu Hà Nội", hất văng bàn ghế, đồ đạc trên bàn khiến du khách giật mình la hét. Theo hình ảnh trong clip, quán cà phê này kê bàn sát mép đường ray. Nhiều du khách đang thích thú uống bia, cà phê và quay video đoàn tàu chạy qua thì vụ va chạm xảy ra. Clip thu hút 2 triệu lượt xem chỉ sau 1 ngày đăng tải.

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND phường Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết đã nắm được sự việc và đang cho xác minh, làm rõ thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Đây không phải lần đầu tiên những đoạn clip chia sẻ tình huống nguy hiểm tại "phố cà phê đường tàu" lan truyền trên mạng xã hội. Tháng 6 vừa qua, người dùng mạng cũng chia sẻ rầm rộ video ghi lại cảnh một du khách suýt bị tàu kéo đi khi ngồi gần đường ray đoạn Phùng Hưng - Trần Phú.

Theo kết quả xác minh, sự việc xảy ra từ tháng 9/2024. Nam du khách may mắn chỉ bị thương nhẹ ở đầu gối. Sau vụ việc, lực lượng chức năng đã tăng cường chốt trực tại các lối ra vào khu vực, yêu cầu du khách và chủ quán tuân thủ quy định an toàn.

Tháng 6/2024, mạng xã hội lan truyền đoạn video một nữ du khách liều mình nhảy ra giữa đường ray tại khu vực "phố cà phê đường tàu" tạo dáng, khi tàu hỏa đang tới rất gần. May mắn, một người đàn ông lao đến ngăn cản, kịp thời đẩy nữ du khách vào vỉa hè.

Tháng 9/2022, một vụ va chạm khác xảy ra tại khu vực đường ngang phố Trần Phú – Lý Nam Đế, gần "phố cà phê đường tàu" khiến người đàn ông văng bắn vào tường. Sau khi xảy ra va chạm, người đàn ông này đã tự đứng dậy và rời khỏi hiện trường.

"Phố cà phê đường tàu" nối giữa phố Lê Duẩn, Trần Phú, Cửa Đông và Phùng Hưng, là địa điểm thu hút đông du khách trong nước và quốc tế tại Hà Nội.

Từ năm 2019, chính quyền TP Hà Nội đã yêu cầu xử lý dứt điểm tình trạng kinh doanh lấn chiếm lòng đường sắt, mất an ninh, an toàn trong khu vực. Bảng cấm, rào chắn từng dựng ở nhiều nơi nhưng khu vực này cứ vắng rồi đông khách trở lại.

Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản yêu cầu các đơn vị lữ hành dừng đưa khách đến phố cà phê đường tàu, song nhiều du khách vẫn tự tìm đến đây.