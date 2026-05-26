Chất liệu cao cấp trong từng phiên bản

Điểm đặc biệt của XOR nằm ở cách thương hiệu xây dựng một hệ sinh thái sản xuất trải dài qua những trung tâm thủ công hàng đầu châu Âu. Mỗi vật liệu được xử lý bởi những nghệ nhân lâu đời, có chuyên môn sâu, am hiểu lịch sử, kỹ thuật và tiêu chuẩn thẩm mỹ của chính chất liệu đó.

Ở những bộ sưu tập cao cấp, XOR sử dụng chất liệu vàng hồng 18K và kim cương tự nhiên chế tác tại Thụy Sĩ – vùng đất gắn liền với danh tiếng của những chiếc đồng hồ cao cấp, kim loại quý và kỹ nghệ xử lý đá quý ở cấp độ chính xác bậc nhất.

Phần mặt lưng của XOR bọc da cá sấu Mississippi hoặc da bê cao cấp được thuộc thủ công tại Pháp, kế thừa tinh hoa đồ da đã làm nên danh tiếng của những nhà mốt hàng đầu châu Âu. Mỗi tấm da được lựa chọn kỹ lưỡng theo vị trí, độ mềm, chiều sâu màu sắc, và sự cân bằng của vân, khiến nó trở thành điểm tiếp xúc giàu cảm xúc giữa sản phẩm và chủ nhân, mang lại cảm giác ấm tay, chắc chắn và có tính cá nhân rõ rệt, mang đến một trải nghiệm không giống như thông thường về một thiết bị công nghệ.

Bên cạnh đó, điện thoại XOR còn được hoàn thiện bởi titanium grade 5, mặt kính sapphire và gốm ceramic. Khung máy titanium grade 5, là hợp kim được đánh giá cao trong hàng không vũ trụ nhờ tỷ lệ bền vượt trội. Màn hình sapphire tiếp nối chuẩn mực của ngành đồng hồ cao cấp. Với độ cứng 9 trên thang Mohs, chỉ đứng sau kim cương, bề mặt sapphire giúp hạn chế các vết xước trong quá trình sử dụng hằng ngày, giữ cho mặt kính luôn sáng rõ và bền bỉ theo thời gian. Nhiệt độ nóng chảy khoảng 2.053°C cũng cho thấy đây là một vật liệu có độ ổn định và sức bền vật chất đặc biệt, phù hợp với những sản phẩm được tạo ra để sử dụng lâu dài. Bàn phím ceramic có độ cứng cao, bề mặt ổn định và khả năng gia công chính xác, giúp từng phím bấm có độ phản hồi chắc chắn và nhất quán trong quá trình sử dụng.

Chuẩn mực Anh quốc từ thiết kế đến hoàn thiện thủ công

XOR được thiết kế bởi ông Hutch Hutchison - nhà thiết kế tên tuổi gắn liền với giai đoạn hình thành những biểu tượng đầu tiên của điện thoại xa xỉ Anh Quốc. Tư duy thiết kế của ông được tôi luyện qua nhiều thập kỷ, là minh chứng cho tinh thần Anh Quốc ở sự tinh chỉnh trong tỷ lệ, tiết chế trong đường nét và luôn đặt trải nghiệm của khách hàng ở trung tâm. Mọi thao tác được nghiên cứu lâu năm dựa trên cách người dùng cầm, nắm và thao tác trong đời sống thực, nhằm tạo nên một trải nghiệm sử dụng tự nhiên và thoải mái kể cả trong thời gian dài.

Mỗi chiếc XOR được hoàn thiện tại Camberley, Anh Quốc, nơi quy tụ kinh nghiệm lâu năm trong kỹ nghệ chính xác và chế tác thủ công dành cho điện thoại xa xỉ. Tại đây, hơn 170 chi tiết được lắp ráp, căn chỉnh và kiểm tra qua nhiều công đoạn bởi đội ngũ nghệ nhân lành nghề, nhằm bảo đảm độ hoàn thiện đồng nhất và chuẩn mực trong từng chi tiết.

Bảo mật – tính năng tối quan trọng trong thời đại số

XOR được phát triển như một thiết bị liên lạc riêng tư dành cho những người xem bảo mật là một phần của phong cách sống. Trong khi phần lớn smartphone hiện nay phụ thuộc vào hệ sinh thái ứng dụng, kết nối internet và nhiều lớp dữ liệu mở, các kỹ sư Anh Quốc của XOR đã xây dựng một hệ thống bảo mật độc lập, tập trung vào chính bản chất của giao tiếp: cuộc gọi, tin nhắn, danh bạ, vị trí và quyền riêng tư cá nhân.

Thông qua XOR-Shield, thiết bị có khả năng phát hiện nguy cơ từ trạm thu phát sóng giả, lọc tin nhắn rác, nhận diện SMS độc hại và hạn chế các hình thức xâm nhập có thể ảnh hưởng đến dữ liệu cá nhân hoặc thông tin liên lạc của người dùng. Bên cạnh đó, các tính năng như tin nhắn tự hủy, gửi nhận tin nhắn mã hóa và giao tiếp riêng tư không phụ thuộc hoàn toàn vào internet giúp XOR tạo nên một hệ tiêu chuẩn khác biệt trong lĩnh vực điện thoại bảo mật cao cấp.

XOR không chỉ là một chiếc điện thoại đến từ Anh Quốc, mà là sự hội tụ có chọn lọc của những vật phẩm chế tác châu Âu. Từ chất liệu cao cấp, thiết kế công thái học đến hệ thống bảo mật tường thành, mỗi chi tiết đều được hoàn thiện để tạo nên một trải nghiệm sang trọng, riêng tư và khác biệt cho chủ nhân.

Sản phẩm hiện có mặt tại các điểm phân phối chính thức của XOR:

XOR Boutique: 17 Hàng Bài, Cửa Nam, Hà Nội

XOR Showroom: 5 Nguyễn Thị Duệ, Yên Hòa, Hà Nội

XOR Showroom: 89 Nguyễn Cơ Thạch, KĐT Sala, TP.HCM

TimePiece Luxury: 26 Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội

Russia Luxury: 234 Thái Hà, Ô Chợ Dừa, Hà Nội

Toàn Cầu Luxury: 44 Hai Bà Trưng, Cửa Nam, Hà Nội

The Watch Club: 81 Nguyễn Du và 94 Phạm Ngọc Thạch, TP HCM

(Nguồn: Công ty TNHH G-Luxury International)