Google vừa công bố bước tiến mới trong chiến lược smartphone AI khi tích hợp sâu trợ lý AI Gemini vào hệ điều hành Android.

Thay vì chỉ hỗ trợ tìm kiếm hoặc trả lời câu hỏi, Gemini giờ đây có thể thực hiện hàng loạt thao tác thay người dùng trên điện thoại.

Theo Google, tính năng mới mang tên Gemini Intelligence sẽ cho phép AI xử lý các tác vụ thường ngày như điền biểu mẫu, đặt lịch hẹn, mua sắm, đặt chỗ hoặc tìm kiếm dịch vụ mà không cần người dùng liên tục chuyển đổi giữa các ứng dụng.

Google đang tích hợp Gemini sâu hơn vào Android, cho phép AI tự xử lý nhiều tác vụ hằng ngày và mở ra bước chuyển lớn trong cách người dùng tương tác với smartphone. Ảnh: Cnet

Ben Greenwood, Giám đốc quản lý sản phẩm Android Core Experiences, cho biết Google muốn Gemini hoạt động như “một trợ lý thực sự”, có khả năng hiểu người dùng và chủ động hoàn thành công việc thay họ.

“Theo tôi, điều quan trọng là chỉ cần một trợ lý duy nhất hiểu mình và hoạt động xuyên suốt trên các sản phẩm đang dùng”, Greenwood nói.

Trong bản cập nhật Android mới, Gemini có thể tạo đơn mua hàng từ danh sách ghi chú, tự động điền các biểu mẫu phức tạp bằng dữ liệu lưu trên Google Drive như số hộ chiếu hoặc giấy phép lái xe.

Người dùng cũng có thể chụp ảnh tờ rơi quảng cáo và yêu cầu Gemini tìm tour du lịch phù hợp cho nhóm nhiều người.

Google còn bổ sung khả năng tạo widget tùy chỉnh bằng câu lệnh đơn giản, ví dụ hiển thị nhiệt độ theo cả độ C và độ F.

Các tính năng mới sẽ xuất hiện đầu tiên trên điện thoại Samsung Galaxy và Google Pixel vào cuối mùa hè năm nay. Gemini Intelligence cũng sẽ được tích hợp lên Android Auto, Wear OS và kính thông minh của Google nhằm tạo trải nghiệm AI thống nhất trên nhiều thiết bị.

Động thái này được xem là bước tiến quan trọng trong cuộc đua smartphone AI giữa Google và Apple. Trong khi Google đang mở rộng vai trò của Gemini trên Android, Apple vẫn bị đánh giá chậm chân với Siri thế hệ mới cho iPhone.

Nhiều chuyên gia nhận định ngành smartphone đang bước vào giai đoạn chuyển đổi lớn, nơi AI dần thay thế cách sử dụng ứng dụng truyền thống.

Nhà phân tích Ming-Chi Kuo cho rằng người dùng thực chất không muốn “dùng một đống ứng dụng”, mà chỉ muốn hoàn thành công việc nhanh nhất có thể thông qua điện thoại. Theo ông, điều này sẽ làm thay đổi hoàn toàn cách smartphone vận hành trong tương lai.

Những tín hiệu của xu hướng này đã bắt đầu xuất hiện. Nhiều nguồn tin cho biết OpenAI đang phát triển smartphone AI riêng và có thể sản xuất hàng loạt từ năm sau.

Trong khi đó, Amazon cũng được cho là đang cân nhắc quay lại thị trường điện thoại với thiết bị tập trung vào AI thay vì ứng dụng truyền thống.

Dù vậy, Google hiện chưa muốn loại bỏ hoàn toàn ứng dụng trên Android. Gemini Intelligence trước mắt đóng vai trò giảm bớt thao tác thủ công và tự động hóa các tác vụ lặp lại.

Một ví dụ được Google đưa ra là tính năng Rambler trên bàn phím Gboard. Công cụ này có thể loại bỏ từ thừa, câu sửa hoặc tiếng đệm khi người dùng nhập liệu bằng giọng nói.

Nếu người dùng nói “mua bánh mì, ngũ cốc và chuối… à không cần chuối”, hệ thống sẽ chỉ ghi lại bánh mì và ngũ cốc.

Gemini còn có thể tự động chuyển đổi linh hoạt giữa nhiều ngôn ngữ trong cùng một đoạn hội thoại, phù hợp với thói quen nói pha trộn ngôn ngữ của nhiều người dùng.

Theo Google, mục tiêu cuối cùng là để AI xử lý nhiều công việc hơn mà người dùng không cần phải ra lệnh chi tiết. Tuy nhiên, câu hỏi lớn nhất vẫn là liệu người dùng có sẵn sàng để AI “cầm lái” điện thoại nhiều hơn trong tương lai hay không.

