Chiều 27/10, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm người ở xã Trà Đốc (TP Đà Nẵng) khiêng quan tài vượt qua con suối nước đục ngầu, chảy xiết, khiến nhiều người xúc động.

Trong clip, hơn 10 người dân mặc áo mưa, đội nón lá, dùng gậy dò đường, gồng mình khiêng quan tài vượt dòng nước sâu ngang bụng. Có lúc, dòng nước mạnh khiến quan tài nghiêng ngả, song mọi người vẫn cố giữ thăng bằng, từng bước đưa quan tài sang bờ bên kia an toàn.

Tối cùng ngày, ông Phan Duy Hưng, Chủ tịch UBND xã Trà Đốc, xác nhận sự việc xảy ra tại thôn 5 của xã vào chiều 27/10.

Theo ông Hưng, người mất là một cụ bà. Do thời tiết mưa lũ phức tạp, nước suối dâng cao nên gia đình phải để quan tài trong nhà suốt 3 ngày.

Chính quyền địa phương trước đó cũng đã nắm tình hình, vận động người thân và cử lực lượng đến hỗ trợ. Đến chiều 27/10, khi trời tạnh mưa, nước suối Nước Mãi rút bớt, người dân mới khiêng quan tài qua bên kia bờ suối để đem vào rừng chôn cất.