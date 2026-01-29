MS 2026.029

Trong căn nhà nhỏ ở xóm 5, xã Quang Thiện (tỉnh Ninh Bình), ba đứa con nhỏ của chị Dương Thị Thoa (SN 1987) ngày đêm ngóng trông mẹ trở về. Trên bàn thờ, di ảnh người cha vẫn nghi ngút khói hương, nỗi đau mất cha còn chưa kịp nguôi ngoai thì nỗi lo mất mẹ lại chồng chất.

Những ngày này, nằm điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) nhưng chị Thoa luôn đau đáu nghĩ về các con ở nhà không ai chăm sóc. Chỉ trong vòng vài tháng, hàng loạt biến cố dồn dập ập đến với gia đình chị, khiến những người thân quen không khỏi xót xa. Dù nỗi đau mất chồng còn đó, chị vẫn gắng gượng chống chọi với bệnh tật để níu giữ sự sống.

Đầu năm 2025, hai vợ chồng chị Thoa vừa vay mượn một khoản tiền lớn để sửa lại căn nhà dột nát. Bản thân chị làm công nhân may với mức lương chỉ khoảng 5–6 triệu đồng/tháng, còn chồng chị là anh Nguyễn Văn Phòng (SN 1979) là lao động tự do, thu nhập bấp bênh.

Giữa lúc nợ nần túng bấn, chị Thoa bất ngờ mắc viêm tụy cấp, phải nhập viện phẫu thuật. Khi chị còn đang điều trị thì nhận tin “sét đánh”: anh Phòng đi khám, bác sĩ chẩn đoán mắc ung thư thực quản. Cùng thời điểm, cả hai vợ chồng đều nằm viện, chị đành nhờ họ hàng chăm sóc chồng những ngày đầu phát bệnh.

Con rể vừa qua đời, con gái lại mắc bệnh hiểm nghèo, lòng người mẹ già không khỏi đau đớn

Thế nhưng căn bệnh quái ác tiến triển quá nhanh, anh Phòng không thể chống chọi. Tháng 11/2025, anh qua đời chỉ sau 5 tháng phát bệnh, để lại người vợ trẻ và 3 đứa con thơ dại trong cảnh bơ vơ.

Nỗi đau chưa kịp nguôi thì cuối năm 2025, chị Thoa lại nhận thêm hung tin về chính mình. Cơn đau thượng vị dữ dội tái phát, kết quả siêu âm cho thấy vùng đầu tụy có khối lớn, tụy giãn. Bác sĩ chẩn đoán chị mắc viêm tụy mạn tính, nguy cơ tái phát cao. Đáng lo ngại hơn, khối u bám quanh mạch máu, không thể phẫu thuật; việc điều trị chỉ có thể bằng thuốc, theo dõi chặt chẽ và nhập viện dài ngày.

Gần một tháng điều trị vừa qua, chị Thoa phải vay mượn thêm 100 triệu đồng. Khoản nợ ngày càng chồng chất lên vai người phụ nữ vốn đã gầy guộc vì bệnh tật, trong khi số tiền ấy cũng chỉ như “muối bỏ bể” so với chặng đường điều trị còn rất dài phía trước.

Ở nhà, con gái lớn của chị là Nguyễn Cẩm My đang học lớp 12, nhiều đêm thức trắng vì lo sợ mẹ sẽ ra đi như cha; còn Nguyễn Cẩm Tú (13 tuổi, con gái thứ 2) lặng lẽ chăm sóc em trai là Nguyễn Hoàng Thịnh (4 tuổi). Những ngày mất cha và thiếu vắng bàn tay chăm sóc của mẹ, bữa cơm của 3 chị em My thật đạm bạc, 3 đứa trẻ nhiều lúc chỉ biết nhìn nhau rồi bật khóc.

Chồng đã mất, các con còn nhỏ, nay chị Thoa lâm bệnh không biết nhờ cậy ai

Bác sĩ điều trị cho biết tình trạng của chị Thoa rất nặng. Khối u quanh tụy không thể can thiệp phẫu thuật, cần được theo dõi thường xuyên, điều trị giảm đau và phòng ngừa biến chứng. Mỗi đợt chị Thoa nằm viện tốn kém vài chục triệu đồng, chồng đã mất, các con còn nhỏ, chị không biết nhờ cậy ai.

Trước những biến cố dồn dập, chị Thoa chỉ biết cắn răng chịu đựng. Từ một mái ấm từng có tiếng cười, nay chỉ còn lại những tiếng khóc thầm trong đêm. “Tôi sợ nhất là không còn đủ sức nuôi con, sợ các con bơ vơ khi chẳng còn ai nương tựa”, chị nghẹn ngào chia sẻ.

Cha vừa mất, mẹ ốm nặng, cô con gái Nguyễn Cẩm Tú (13 tuổi) lặng lẽ thay mẹ chăm sóc em trai 4 tuổi

Xác nhận với PV VietNamNet, bà Vũ Thị Ninh, Xóm trưởng xóm 5 cho biết: chị Dương Thị Thoa là công dân địa phương, gia đình thuộc diện đặc biệt khó khăn. Chồng chị là anh Nguyễn Văn Phòng vừa qua đời do ung thư thực quản. Bản thân chị Thoa đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức vì mắc bệnh nặng. Ba con của chị còn nhỏ, đều đang độ tuổi đi học, gia đình chị Thoa rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng để vượt qua giai đoạn ngặt nghèo này.

Bạn đọc giúp đỡ chị Dương Thị Thoa có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.029 (chị Dương Thị Thoa) Bạn đọc cũng có thể giúp đỡ trực tiếp đến chị Dương Thị Thoa theo địa chỉ: Xóm 5, xã Quang Thiện, tỉnh Ninh Bình. Số điện thoại: 0336363410.