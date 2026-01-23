MS 2026.023

Mỗi ngày trôi qua, cô nữ sinh mới 19 tuổi Đinh Yến Như (thôn Khuyến Công, phường Tam Chúc, tỉnh Ninh Bình) lại phải đối mặt với nguy cơ không thể giữ lại chân trái vì gánh nặng chi phí điều trị.

Cô sinh viên đại học với nhiều ước mơ và hoài bão giờ đây đang phải chống chọi với bệnh hiểm nghèo, nguy cơ mất đi chân trái nếu không được phẫu thuật

Bố qua đời khi Như mới lên 2 tuổi. Từ đó, hai mẹ con Như nương tựa vào nhau mà sống. Chị Đinh Thị Trang (SN 1986, mẹ Như) hiện làm công nhân gần nhà, thu nhập mỗi tháng chỉ khoảng 6-7 triệu đồng, vừa đủ trang trải cuộc sống của 2 mẹ con.

Dù cuộc sống chật vật, chị Trang vẫn cố gắng cho con học hành đầy đủ. Hè năm 2025, Như vừa trúng tuyển Đại học Thái Nguyên và bắt đầu hành trình sinh viên đầy ước mơ. Thế nhưng, bi kịch lại ập đến với Như.

Cuối tháng 9/2025, chân trái của Như bắt đầu xuất hiện những cơn đau nhói. Nghĩ chỉ là đau cơ do vận động nên Như cố gắng chịu đựng. Tuy nhiên, cơn đau ngày càng đến nhiều hơn và đau hơn, buộc chị Trang phải đưa con gái đi khám tại một bệnh viện ở Thái Nguyên.

Kết quả chụp chiếu phát hiện Như có khối u ở xương chân trái, các bác sĩ khuyến cáo chuyển gấp Như đến Bệnh viện K (Hà Nội). Tại đây, sau khi bác sĩ lấy mẫu sinh thiết, kết quả khiến 2 mẹ con chết lặng: Như mắc ung thư xương giai đoạn 2B.

Mắc bệnh hiểm nghèo nhưng Như vẫn kiên cường, luôn nở nụ cười để động viên mẹ

Tháng 10/2025, Như nhập viện, bắt đầu hành trình chống chọi với bệnh quái ác. Đến nay, Như đã trải qua 7 đợt hóa trị liên tiếp. Chi phí điều trị đã vượt hơn 70 triệu đồng, con số quá lớn đối với gia đình nghèo.

Tuy nhiên, cô sinh viên trẻ vẫn kiên cường, luôn nở nụ cười để động viên mẹ. Ước nguyện duy nhất của Như là được giữ lại đôi chân để tiếp tục đến trường, được đi học cùng bạn bè và sống trọn vẹn những năm tháng tuổi trẻ.

Các bác sĩ cho biết, Như đã đủ điều kiện để thực hiện ca phẫu thuật ghép xương bằng phương pháp thay khớp gối trái. Nhưng chi phí ước tính khoảng 170 triệu đồng, chưa kể các khoản liên quan đến dụng cụ và thiết bị y tế.

Với mức thu nhập ít ỏi của người mẹ công nhân và khoản nợ gần 100 triệu đồng đã vay mượn để chữa bệnh cho con, số tiền phẫu thuật trên là điều hoàn toàn vượt quá khả năng của gia đình.

Trong phòng bệnh, Như nghẹn ngào tâm sự: “Cháu chỉ mong nhanh khỏe để còn quay lại trường, tiếp tục học ngành mình yêu thích. Cháu muốn tự đi trên đôi chân của mình chứ không phải ngồi xe lăn…”. Những lời nói chân thành cùng ánh mắt lấp lánh hy vọng của cô gái nhỏ khiến ai chứng kiến cũng xót xa.

Còn với chị Trang, từng ngày trôi qua là từng ngày chị sống trong nỗi lo âu, bế tắc: “Tôi chỉ có mình Như là tất cả. Nhà nghèo, tôi chỉ mong con được sống và được đi học như bao người. Giờ tôi đã vay gần 100 triệu đồng, thật sự không biết xoay xở đâu ra thêm tiền để lo ca mổ cho con…”.

Chồng qua đời, một mình chị Trang phải gồng gánh nuôi con mắc bạo bệnh

Ông Đinh Công Chiến, Trưởng thôn Khuyến Công (phường Tam Chúc), xác nhận: cháu Đinh Yến Như là công dân địa phương, bố đã mất sớm, hiện chỉ còn mẹ là lao động chính. Gia đình thuộc diện khó khăn, cháu Như không may mắc bệnh hiểm nghèo, thường xuyên phải điều trị với chi phí rất tốn kém, cuộc sống của hai mẹ con vô cùng vất vả. Rất mong cộng đồng giúp đỡ hai mẹ con chị Trang vượt qua khó khăn, chiến thắng bệnh tật.

Bạn đọc giúp đỡ Đinh Yến Như có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.023 (Đinh Yến Như) Bạn đọc có thể giúp đỡ trực tiếp đến chị Đinh Thị Trang (mẹ của Như) theo địa chỉ: Thôn Khuyến Công, phường Tam Chúc, tỉnh Ninh Bình. Số điện thoại: 0337155084.