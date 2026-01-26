MS 2025.026

Những ngày cận kề Tết Nguyên đán, em Trịnh Duy Phúc (SN 2008, thôn Chúc Lý, phường Chương Mỹ, TP Hà Nội) vẫn chạy đua với thời gian để tìm cơ hội giữ lại cánh tay của mình. Cơ hội phẫu thuật ghép xương đang đến gần, nhưng điều kiện kinh tế quá khó khăn khiến gia đình em đứng trước ngõ cụt.

Em Trịnh Duy Phúc có nguy cơ mất đi cánh tay trái nếu gia đình không có tiền phẫu thuật

Biến cố xảy đến với Phúc vào tháng 8/2025. Trong những ngày hè phụ bố mẹ kéo xe bò ngoài đồng, cánh tay trái của em bất ngờ sưng to. Ban đầu, các bác sĩ tại Trung tâm Y tế Chương Mỹ chẩn đoán em bị dập cơ và kê thuốc điều trị. Tuy nhiên, sau khoảng 10 ngày, tình trạng không thuyên giảm mà ngày càng đau dữ dội.

Gia đình vội đưa Phúc vào Bệnh viện Đa khoa Chương Mỹ, sau khi kiểm tra nghi có máu tụ, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật. Nhưng sau mổ, cơn đau vẫn không dứt.

Những ngày tiếp theo, bệnh tình của Phúc diễn biến ngày càng phức tạp. Gia đình đưa em lên Bệnh viện Quân y 103, các bác sĩ tiếp tục phẫu thuật nhưng cánh tay của Phúc vẫn sưng to bất thường. Sau khi tiến hành chụp cộng hưởng từ, chụp cắt lớp và sinh thiết, kết quả khiến cả gia đình suy sụp: Phúc mắc ung thư xương tay.

Em nằm điều trị tại Bệnh viện Quân y 103 suốt 25 ngày, trước khi chuyển sang Bệnh viện K để điều trị chuyên sâu. Tại Bệnh viện K, Phúc bước vào chặng đường đầy gian nan với 6 đợt hóa chất liên tiếp.

Chi phí điều trị đến hiện tại đã lên tới 150 triệu đồng – số tiền quá lớn đối với một gia đình thuần nông. Chưa dừng lại ở đó, sau quá trình hóa trị, các bác sĩ đánh giá Phúc đủ điều kiện để phẫu thuật ghép xương, song chi phí dự kiến khoảng 350 triệu đồng lại trở thành rào cản quá sức với gia đình em.

Gia đình Phúc vốn đã khó khăn. Ông Trịnh Duy Trị (SN 1973, bố của Phúc) quanh năm làm ruộng, thỉnh thoảng sửa xe máy kiếm thêm thu nhập. Từ ngày con trai mắc bệnh, ông Trị phải nghỉ hẳn công việc để chăm con. Vợ ông là bà Nguyễn Thị Thực trước đây vừa làm ruộng vừa bán hàng thuê, nay cũng phải cùng chồng thay phiên nhau túc trực ở bệnh viện.

Các bác sĩ cho biết, Phúc đủ điều kiện để phẫu thuật ghép xương, song chi phí dự kiến khoảng 350 triệu đồng, vượt quá khả năng xoay xở của gia đình em

Cả gia đình sống dựa vào ruộng đồng, trong khi vẫn đang gánh khoản nợ rất lớn từ ngân hàng trước đó vay để xây lại nhà. Nợ cũ chưa kịp trả thì tai họa ập đến, buộc gia đình phải tiếp tục vay mượn người thân, họ hàng để lo viện phí, thuốc men cho con.

Gánh nặng kinh tế đè nặng lên đôi vai bố mẹ Phúc. Ngoài Phúc, vợ chồng ông Trị còn phải nuôi con trai lớn đang là sinh viên năm nhất đại học.

Còn Phúc, trước mắt đành gác lại việc ôn thi tốt nghiệp THPT, giấc mơ nối gót anh trai vào giảng đường đại học tạm thời nhường chỗ cho những tháng ngày chống chọi bệnh tật trên giường bệnh.

Những đêm trắng nơi hành lang bệnh viện, người mẹ với gương mặt khắc khổ lặng lẽ nhìn Phúc ngủ chập chờn vì đau đớn. “Gia đình tôi chỉ mong con được mổ sớm để đỡ đau, nhưng giờ thật sự không biết xoay xở ra sao. Nhà cửa mới sửa xong, nợ chưa trả, nay lại thêm tiền thuốc men. Tết đến nơi rồi mà chúng tôi chẳng biết vay ai nữa. Nhìn con sắp mất đi cơ hội được ghép xương, vợ chồng tôi đau lòng lắm…”, bà Thực nghẹn ngào.

Ông Nguyễn Cửu Nâng, trưởng thôn Chúc Lý (phường Chương Mỹ), xác nhận: “Cháu Trịnh Duy Phúc, con bà Nguyễn Thị Thực, là công dân tại địa phương. Cháu không may mắc bệnh ung thư, phải điều trị với chi phí lớn. Gia đình thuộc diện kinh tế khó khăn, bố mẹ làm nghề tự do, thu nhập thấp. Hiện cháu Phúc rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng”.

Bạn đọc giúp đỡ em Trịnh Duy Phúc có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2025.026 (Trịnh Duy Phúc) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến bà Nguyễn Thị Thực (mẹ của Phúc) theo địa chỉ: Thôn Chúc Lý, phường Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội. Số điện thoại: 097 3273672.