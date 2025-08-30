MS 2025.232

Nửa đêm, ông Đằng phát bệnh tim, cần phẫu thuật gấp. Thế nhưng, bà Hằng vét sạch nhà cửa cũng chỉ được mấy trăm nghìn đưa chồng đi viện, lấy đâu ra tiền để phẫu thuật cho ông.

Ông Đằng bị bệnh, một mình bà Hằng vừa lo chăm ông, vừa lo xoay xở viện phí.

Vì hoàn cảnh khó khăn, dù biết mình bị bệnh tim từ trước nhưng ông Vũ Văn Đằng (SN 1955, ngụ Đồng Nai) vẫn không có ý định điều trị. Đến khi bệnh trở nặng, buộc phải nhập viện phẫu thuật, vợ ông – bà Võ Thị Thanh Hằng (SN 1966) – xoay xở mãi vẫn không đủ tiền.

Túc trực tại Khoa Nội Tim mạch – Lão học, Bệnh viện Lê Văn Thịnh suốt mấy tháng qua, bà Hằng vẫn thấp thỏm lo âu. Nhiều ngày nay, bà chỉ ăn mì gói qua bữa để dành dụm từng đồng đóng viện phí cho chồng.

Bà Hằng buồn rầu kể, vào giữa tháng 6/2025, ông Đằng bỗng khó thở, bà phải nhờ hàng xóm đưa ông vào viện thăm khám. Bác sĩ chẩn đoán ông bị tắc mạch máu nuôi tim, cần hồi sức và phẫu thuật đặt stent ngay.

Trong đêm đó, bà Hằng gọi điện khắp nơi, vay mượn mãi mới được 6 triệu đồng đóng viện phí để chồng được phẫu thuật gấp. Vài ngày sau, bà lại xin tạm ứng thêm 3 triệu từ chỗ làm để tiếp tục chi trả.

Bác sĩ Hồ Việt Đức (Khoa Nội Tim mạch – Lão học) cho biết, ông Đằng bị nhồi máu cơ tim cấp, biến chứng sốc tim nặng, suy tim và suy đa cơ quan. Ban đầu, ông chỉ có 10% cơ hội sống. Sau điều trị tích cực bằng thở máy, đặt stent, thuốc vận mạch, thuốc tăng co bóp và lọc máu cấp cứu, tình trạng đã khả quan hơn.

“Hiện tại, nhịp tim bệnh nhân đã cải thiện, huyết áp ổn định. Chúng tôi đang cai dần thuốc an thần. Tuy nhiên, quá trình điều trị còn dài, bệnh nhân cần dùng thuốc kháng đông, chống kết tập tiểu cầu kép và kháng sinh. Chi phí dự kiến khoảng 100 triệu đồng”, bác sĩ Đức cho biết.

Nghe đến số tiền cả trăm triệu, bà Hằng nghẹn ngào, không biết xoay xở thế nào.

Hai vợ chồng sống trong căn nhà trọ nhỏ ở Đồng Nai. Ông chạy xe ôm, bà làm tạp vụ cho phòng khám. Họ có hai con, con gái đầu lấy chồng xa, kinh tế khó khăn; con út chưa có việc ổn định nên cũng không phụ giúp được.

Nhiều năm nay, ông bà nương tựa nhau, chi tiêu tằn tiện. Sức khỏe ông Đằng ngày càng yếu, thu nhập giảm sút. Mấy tháng nay ông bệnh nặng, một mình bà Hằng gồng gánh viện phí. Nhưng dù vay mượn khắp nơi, số tiền trăm triệu vẫn là bất khả thi.

Biết mình bị bệnh tim từ trước nhưng không có tiền điều trị, ông Đằng chỉ uống thuốc giảm đau mỗi khi lên cơn.

“Vì gia cảnh khó khăn, chúng tôi cũng không lo đầy đủ cho các con. Giờ chúng nó có gia đình riêng, cũng chật vật. Khi nghe tin bố bệnh nặng cần nhiều tiền, con gái tôi cũng vay mượn nhưng chẳng được bao nhiêu”, bà Hằng chia sẻ.

Mấy ngày nay, bữa ăn của bà chỉ là gói mì pha vội. Bà bảo, “ăn tạm cho qua bữa, tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó, mong cứu được chồng”.

Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Lê Văn Thịnh cho biết, thời gian qua, bệnh viện đã điều trị thành công nhiều ca tương tự. Nhưng khó khăn lớn nhất với gia đình ông Đằng là chi phí. Rất mong có thêm những tấm lòng nhân ái chia sẻ, giúp đỡ để ông có cơ hội vượt qua bệnh tật.