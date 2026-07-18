Theo Thairath, bà Jansuda Tanla - mẹ của ca sĩ Din đã đến Viện Pháp y, Bệnh viện Cảnh sát để làm thủ tục nhận thi thể con trai.

Chia sẻ trước truyền thông, bà Jansuda nức nở khi nhớ lại khoảnh khắc con trai được đưa vào cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

"Ngày đầu tiên đến thăm, tôi gọi con trai. Tôi nói với con: 'Mẹ và cha ở đây. Con đừng lo'. Din lúc đó có phản ứng, gật đầu đáp lại", bà kể.

Ca sĩ Din qua đời sau khi cấp cứu vì bỏng nặng.

Các bác sĩ cho hay tình trạng của Din nguy kịch nhất trong số những người bị thương. Cơ thể anh bị tổn thương nghiêm trọng với tỷ lệ bỏng đến hơn 80%. Việc hít khí độc trong thời gian dài khiến các cơ quan nội tạng, đặc biệt là phổi gần như suy kiệt.

Sáng ngày thứ 2, gia đình Din được thông báo các cơ quan nội tạng quan trọng của anh đã ngừng hoạt động. Họ chỉ còn biết theo dõi và xem cơ thể nam ca sĩ có thể duy trì sự sống được bao lâu.

Gia đình gửi lời biết ơn sâu sắc đến đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện đã làm tất cả để cứu sống con trai mình.

Trong ký ức của bà Jansuda, Din là người hiếu thảo, hết lòng vì người khác. Ca sĩ vốn đam mê âm nhạc từ nhỏ, tập luyện chơi guitar, tự học các hợp âm, viết nhạc và quyết tâm theo đuổi sự nghiệp ca hát.

Anh chưa kết hôn, không nợ nần và luôn nỗ lực kiếm tiền giúp đỡ gia đình giảm bớt gánh nặng kinh tế. Nam ca sĩ ấp ủ kế hoạch để mẹ nghỉ công việc lao động chân tay và mở một quán ăn nhỏ cho bà tại nhà. Thế nhưng dự định mãi không thành khi anh ra đi đột ngột.

Bà Jansuda Tanla - mẹ của ca sĩ Din nghẹn ngào khi chia sẻ về con.

"Cảm ơn con vì đã luôn hiếu thảo, chưa bao giờ khiến cha mẹ buồn lòng. Tôi mong con sẽ đến 1 nơi tốt đẹp hơn, đừng lo lắng cho cha mẹ. Gia đình sẽ cố gắng mạnh mẽ, tiếp tục sống tiếp quãng đời còn lại", bà nghẹn ngào nói.

Đại diện quán bar đưa ra mức tiền bồi thường trước mắt cho mỗi nạn nhân là 10.000 baht (gần 8 triệu đồng). Mẹ nam ca sĩ cho biết số tiền này rất thấp, hoàn toàn không đủ để chi trả viện phí. Bà từ chối bình luận thêm vì cần trao đổi với các gia đình nạn nhân khác.

Din là 1 trong 4 thành viên của ban nhạc Tosakan qua đời trong vụ hỏa hoạn vừa qua, bên cạnh nữ ca sĩ Breeze, tay trống Nattapat Thamnita, nghệ sĩ keyboard Pruttipong Phutmon.

Cơ quan chức năng ghi nhận ít nhất 33 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương từ vụ cháy, trong đó 24 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Nguyên nhân vụ cháy bước đầu được xác định là do chập điện ở hệ thống điều hòa không khí gần khu vực sân khấu. Mặt khác, khu vực lối thoát hiểm bị chặn, các vật liệu dễ bén lửa càng khiến vụ hỏa hoạn thêm nghiêm trọng.

Mẹ của ca sĩ Din chia sẻ về con trai

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: Tư liệu