Ô nhiễm tiếng ồn tạo áp lực lên sức khỏe thể chất và tinh thần

Theo nghiên cứu của Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường tại 12 tuyến đường và nút giao thông chính ở Hà Nội, mức tiếng ồn trung bình ban ngày dao động từ 77,8 - 78,1 dBA, vượt ngưỡng cho phép khoảng 8 dBA. Vào ban đêm, mức ồn ghi nhận từ 65,3 - 75,7 dBA, cao hơn tiêu chuẩn từ 10 - 20 dBA.

Không hữu hình như lớp bụi mù từ không khí ô nhiễm, tiếng ồn đô thị lại âm thầm tác động lên sức khỏe mỗi ngày. Âm thanh từ mật độ giao thông dày đặc, còi xe hay công trường xây dựng kéo dài có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ, gia tăng căng thẳng thần kinh và làm giảm khả năng hồi phục năng lượng. Bởi vậy, ngày càng nhiều người mua nhà ở thực ưu tiên tìm kiếm môi trường sống yên tĩnh, tách biệt khỏi âm thanh đô thị.

Hà Nội đang phải đối mặt với thực trạng ô nhiễm tiếng ồn. Ảnh minh họa dự án

Nhiều nghiên cứu quy hoạch nhằm giải quyết vấn đề tiếng ồn đô thị đều chỉ ra cây xanh và mặt nước giúp giảm thiểu đồng thời tác động của ô nhiễm tiếng ồn và không khí.

Trong bối cảnh đó, các khu đô thị quy hoạch đồng bộ theo hướng tích hợp không gian xanh dần trở thành lựa chọn phổ biến. Thay vì tách biệt hoàn toàn khỏi nhịp sống hiện đại, những dự án này hướng đến việc duy trì kết nối thuận tiện nhưng vẫn tạo được khoảng lặng cần thiết cho cư dân. Tiêu biểu là dự án Khu đô thị mới Hinode Royal Park phía Tây Hà Nội.

Với quy mô 146,8ha, mật độ xây dựng khoảng 29,2% và hệ thống cây xanh quy mô lớn, khu đô thị hình thành nhiều lớp không gian đan xen từ công viên, mặt nước đến các trục cảnh quan nội khu. Cấu trúc này giúp giảm áp lực tiếng ồn từ các tuyến giao thông bên ngoài, đồng thời tạo cảm giác tách biệt tương đối trong sinh hoạt hàng gay.

The Flame Vine - Không gian “tĩnh” giữa đại đô thị đa lớp

Trong tổng thể quy hoạch của Hinode Royal Park, cụm chung cư The Flame Vine sở hữu lợi thế hội tụ đầy đủ các yếu tố về không gian xanh, tiện ích và khả năng kết nối. Đây là nền tảng để dự án phát triển theo định hướng kiến tạo ra không gian sống “tĩnh”, cân bằng từ trong căn hộ ra đến toàn bộ môi trường xung quanh.

Mỗi căn hộ được thiết kế tối ưu theo hướng phân chia rõ ràng không gian sinh hoạt chung và khu vực riêng tư của từng thành viên. Điều này giúp gia đình vẫn giữ được sự kết nối trong sinh hoạt hàng ngày nhưng không làm mất đi khoảng lặng riêng tư cần thiết.

Khoảng lặng tĩnh tại từ trong căn hộ. Ảnh phối cảnh dự án

100% căn hộ đều sở hữu logia thoáng rộng hướng ra cảnh quan, điều hướng ánh sáng tự nhiên và gió trời len vào không gian sống. Sự hiện diện của ánh sáng, cây xanh và khoảng mở mang đến cảm giác thư giãn, tĩnh tại ngay trong sinh hoạt thường nhật, khác biệt với cảm giác bí bách của những không gian khép kín bằng bê tông.

Bên cạnh đó, công nghệ thi công gangform với hệ kết cấu bê tông 100% cũng góp phần nâng cao khả năng cách âm, hạn chế tác động từ tiếng ồn bên ngoài. Đây là yếu tố ngày càng được người mua nhà quan tâm trong bối cảnh mật độ đô thị liên tục gia tăng.

Hệ tiện ích gắn liền với thiên nhiên. Ảnh phối cảnh dự án

Rời khỏi nhà, không gian “tĩnh” tiếp tục được mở rộng ra từng lớp tiện ích nội khu. Công viên cây xanh, đường dạo bộ, sân thể thao ngoài trời hay khu sinh hoạt cộng đồng được bố trí theo hướng khuyến khích những hoạt động nhẹ nhàng, phù hợp với nhịp sống thư thái. Khu cafe ngoài trời, không gian đọc sách dưới bóng cây đóng vai trò “khoảng nghỉ”, giúp cư dân thư giãn, tái tạo năng lượng mỗi ngày. Sự kết hợp giữa vận động và nghỉ ngơi giúp duy trì trạng thái cân bằng trong sinh hoạt đô thị.

Lợi thế đáng chú ý của The Flame Vine nằm ở việc phân khu này không hoạt động tách biệt, mà hưởng trọn hệ sinh thái “all-in-one” của toàn khu đô thị. Bao quanh dự án là 16,7ha cây xanh, 6ha hồ trung tâm cùng hệ thống công viên phân bổ đều trong nội khu. Đây được xem như “vùng đệm xanh”, góp phần hấp thụ và phân tán tiếng ồn từ bên ngoài. Nhờ đó, môi trường sống bên trong vẫn duy trì được sự bình yên dù nằm trong khu vực phía Tây nhộn nhịp của Hà Nội.

Đặc biệt, sự “tĩnh” này không đánh đổi bằng khả năng kết nối. The Flame Vine nằm trên trục vành đai 3.5, đồng thời kế cận tuyến metro số 7 trong quy hoạch và kết nối thuận tiện với tuyến metro số 3 Nhổn - Ga Hà Nội. Từ đây, cư dân có thể di chuyển tới Mỹ Đình, Cầu Giấy hay các trung tâm hành chính - giáo dục trong thời gian hợp lý.

Trong bối cảnh những không gian sống có khả năng tạo ra “khoảng tĩnh” đang dần trở thành xu hướng an cư mới, The Flame Vine cho thấy một hướng tiếp cận rõ ràng: vẫn giữ nhịp kết nối với đô thị, nhưng đủ cân bằng để cư dân có thể tái tạo năng lượng và duy trì chất lượng sống bền vững mỗi ngày.

(Nguồn: Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng)