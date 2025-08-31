Ngày 31/8, Công an TP Hà Nội cho biết đã xử phạt vi phạm hành chính đối với D.H.T. (SN 1994, trú tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm) vì hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức”.

Cơ quan công an làm việc với đối tượng đưa tin thất thiệt. Ảnh: CACC

Trước đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ, CATP Hà Nội phát hiện trên TikTok xuất hiện đoạn video dài 1 phút 19 giây với tiêu đề “Biểu tình đòi phát vé ở Nhà hát Lớn”.

Nội dung này hoàn toàn sai sự thật, khi sự kiện thực tế là chương trình nghệ thuật “Việt Nam trong tôi” diễn ra tại Triển lãm Quốc gia Đông Anh (Hà Nội), không hề có chuyện tụ tập, biểu tình như clip phản ánh.

Đoạn video sau khi đăng tải nhanh chóng lan truyền, thu hút hơn 832.000 lượt xem, 22.500 lượt tương tác và gần 1.900 bình luận, trong đó có nhiều ý kiến tiêu cực gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến uy tín cơ quan, tổ chức.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định chủ tài khoản đăng video là D.H.T. Ngày 27/8, người này bị triệu tập làm việc. Tại cơ quan công an, T. thừa nhận trong lúc xếp hàng nhận vé tham dự chương trình đã tự ý biên tập video và đặt tiêu đề sai sự thật nhằm “câu view”. Sau khi bị phát hiện, T. đã gỡ bỏ clip và cam kết không tái phạm.

Công an TP Hà Nội đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với D.H.T. và khẳng định sẽ xử lý nghiêm những trường hợp cố tình tung tin thất thiệt, gây rối loạn thông tin trên không gian mạng.

Cơ quan công an cũng khuyến cáo: Người dân cần tỉnh táo, kiểm chứng kỹ trước khi đăng tải hoặc chia sẻ thông tin trên mạng xã hội. Việc tung tin giả không chỉ ảnh hưởng đến uy tín cơ quan, tổ chức mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự xã hội.