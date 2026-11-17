Một phụ nữ ở Phú Thọ vừa bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng sau khi đăng tải thông tin vị trí chốt kiểm tra của lực lượng CSGT trên mạng xã hội.

Ngày 17/11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an xã Tân Sơn vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với chị P.T.N. về hành vi đăng tải thông tin vị trí chốt kiểm tra của lực lượng Cảnh sát giao thông trên mạng xã hội.

Cơ quan công an làm việc với chị P.T.N. Ảnh: CACC

Trước đó, qua nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Tân Sơn phát hiện chị N. đăng bài viết bằng tiếng Mường, thông báo vị trí lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ tại khu vực Thu Ngạc.

Trong bài đăng, người phụ nữ này đồng thời nhắc mọi người đưa con đi học đội mũ bảo hiểm.

Bài đăng "báo chốt" CSGT của chị P.T.N. trên mạng xã hội.

Sau khi xác minh, sáng 16/11, cơ quan công an ra quyết định xử phạt chị N. số tiền 7,5 triệu đồng.

Tại buổi làm việc, chị N. đã nhận thức được hành vi vi phạm và chấp hành việc xử lý.