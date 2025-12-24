Chị D. làm việc với cơ quan công an. Ảnh: V.H

Trước đó, ngày 18/12, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Phúc Sơn phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải bài viết kèm hình ảnh phản ánh vị trí tuần tra, kiểm soát của Đội CSGT đường bộ số 10 (Phòng CSGT – Công an TP Hà Nội) khi lực lượng này đang làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Ngay sau đó, Công an xã Phúc Sơn đã tiến hành xác minh, làm rõ chủ tài khoản là chị D. (36 tuổi, trú tại xã Phúc Sơn). Làm việc với cơ quan công an, chị D. thừa nhận đã đăng tải nội dung nêu trên lên mạng xã hội.

Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm và các tài liệu thu thập được, Công an xã Phúc Sơn đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị D. với số tiền 7,5 triệu đồng.