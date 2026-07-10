Tại họp báo thường kỳ chiều nay (10/7), UBND TP Hà Nội thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn. Lãnh đạo thành phố cũng được đề nghị làm rõ tiến độ quy hoạch đại lộ sông Hồng và các thông tin về quy hoạch chi tiết đang lan truyền trên mạng xã hội.

Phó giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Đào Minh Tâm cho hay, dữ liệu từ các nguồn tra cứu Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm trên mạng xã hội và các trang web là không chính thống. Những thông tin này chưa được kiểm chứng.

UBND TP Hà Nội họp báo chiều nay

Theo ông Tâm, quy hoạch gồm nhiều cấp độ, từ quy hoạch chung (nghiên cứu ở các tỷ lệ lớn như 1/25.000, 1/10.000) đến quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết tại các dự án. Trong quá trình lập quy hoạch, có thể xuất hiện nhiều phương án khác nhau.

Những thông tin trên mạng có thể chỉ là phương án đang được nghiên cứu trong quá trình lập đồ án quy hoạch, chưa phải phương án được phê duyệt. Các dữ liệu này chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc đang xây dựng các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu về quy hoạch. "Sau khi quy hoạch tổng thể được duyệt, Sở sẽ chuẩn hóa lại hệ thống quy hoạch phân khu, quy hoạch chung và tiếp tục thẩm định những đồ án quy hoạch chi tiết của các dự án đầu tư trên địa bàn", ông Tâm cho biết.

Cũng theo Phó giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, đến tháng 12/2026, hệ thống tầng bậc quy hoạch mới được chuẩn hóa về cơ sở dữ liệu và đưa vào các hệ thống dùng chung.

"Thông tin quy hoạch sẽ được đăng tải công khai trên các nền tảng của thành phố, Sở Quy hoạch - Kiến trúc. Người dân có thể tra cứu một cách chính xác và hoàn toàn miễn phí", ông Tâm nhấn mạnh.

Ông Tâm cũng cảnh báo người dân không nên trả phí để tra cứu quy hoạch, đồng thời cần thận trọng khi sử dụng các nền tảng xã hội cung cấp thông tin quy hoạch chưa được kiểm chứng.

Phó Giám đốc Sở Văn Hoá, Thể Thao Nguyễn Thị Mai Hương trả lời tại họp báo

Phó Giám đốc Sở Văn Hoá, Thể Thao Nguyễn Thị Mai Hương nhấn mạnh: “Việc đưa thông tin quy hoạch thiếu chính xác, đặc biệt là cung cấp thông tin chưa được kiểm chứng nhưng lại thu tiền, chúng tôi sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để xác minh. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định. Nếu được xác định là sai sự thật, đây có thể là hành vi phát tán thông tin sai sự thật, với mức phạt từ 10-20 triệu đồng”.

Lấy ý kiến nhân dân để hoàn thiện đồ án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Về đồ án quy hoạch phân khu sông Hồng, ông Đào Minh Tâm cho biết, theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đang lấy ý kiến của 6 bộ, ngành.

Cùng đó, UBND TP cũng báo cáo và xin ý kiến của Thành ủy về các nội dung chính liên quan đến đồ án phân khu sông Hồng.

Về tiến độ thuộc phạm vi của các dự án thành phần, ông Tâm cho biết, trên cơ sở yêu cầu của TP Hà Nội, nhà đầu tư dự án đang nghiên cứu hoàn thiện phương án đối với trục đường cảnh quan, công viên và các khu vực đô thị, cũng như dự án thành phần.

"Những ý kiến đóng góp của người dân, chuyên gia sẽ được thành phố tiếp thu đầy đủ để hoàn thiện đồ án quy hoạch phân khu sông Hồng. Qua đó, thành phố cũng giải trình, giải đáp đầy đủ về mặt chuyên môn để đảm bảo đầy đủ tính pháp lý của đồ án", ông Tâm cho hay.

Hà Nội dự kiến bổ sung 873 dự án thu hồi đất, diện tích 11.563ha HĐND TP Hà Nội dự kiến xem xét bổ sung 873 dự án thu hồi đất với tổng diện tích hơn 11.560ha, trong đó ưu tiên hạ tầng giao thông, trường học, bệnh viện và tái định cư.