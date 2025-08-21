Video ghi lại cảnh Bùi Văn Hoà vi phạm Luật ATGT. Nguồn MXH

Ngày 21/8, Phòng CSGT Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa lập biên bản xử phạt đối với Bùi Văn Hòa (SN 1999, trú phường Hương An) về hành vi điều khiển xe ô tô không thắt dây an toàn và kéo theo xe khác.

Cơ quan công an lập biên bản vi phạm đối với Bùi Văn Hoà. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, ngày 14/8, trên mạng xã hội TikTok xuất hiện video ghi lại cảnh một thanh niên lái ô tô mui trần BKS 75A - 061.86 trên đường Nguyễn Huệ (phường Thuận Hóa) kéo theo phía sau một xe tự chế chở xe máy điện.

Tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT Công an TP Huế nhanh chóng làm rõ người điều khiển xe ô tô trong video là Bùi Văn Hoà.

Tại cơ quan Công an, Hòa khai nhận, khoảng 15h ngày 11/8, nhận lời một cơ sở kinh doanh xe máy nhờ quay video quảng cáo sản phẩm.

Sau đó, Hòa điều khiển ô tô kéo xe tự chế chở xe máy điện trên đường Nguyễn Huệ để quay video rồi đăng TikTok.

Qua buổi làm việc, Hoà đã nhận thức rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật và cam kết không tái phạm.

Phòng CSGT lập biên bản xử lý Bùi Văn Hoà về các hành vi: Điều khiển xe ô tô không thắt dây an toàn và điều khiển xe ô tô kéo theo xe khác. Với 2 lỗi trên, Hoà bị phạt 1,8 triệu đồng, trừ 2 điểm trên GPLX.