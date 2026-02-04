“Xuân Sen Sắc Nghệ”: Kể chuyện Tết xưa giữa nhịp sống hiện đại

Ca sĩ Uyên Linh thăng hoa trên sân khấu sự kiện “Xuân Sen Sắc Nghệ” đêm 31/01/2026

Với hơn 20 hoạt động lớn nhỏ xuyên suốt từ 31/01 đến 08/02, mỗi góc hội xuân “Xuân Sen Sắc Nghệ” đều mang đến không gian trải nghiệm Tết đa dạng cho khách tham quan.

Các hoạt động truyền thống tại sự kiện thu hút sự quan tâm của người lớn tuổi, đồng thời tạo không gian kết nối và chia sẻ giá trị văn hóa giữa các thế hệ.

Đối với nhóm khách trung niên, các không gian và hoạt động tại sự kiện tái hiện nhiều nét sinh hoạt quen thuộc của Tết truyền thống như gói bánh, xin chữ đầu xuân, chơi cờ tướng, thưởng thức các làn điệu dân ca. Những trải nghiệm này được lồng ghép trong không gian hiện đại, tạo sự kết nối giữa đời sống đô thị và giá trị văn hóa truyền thống.

Với giới trẻ, sự kiện là không gian trải nghiệm và sáng tạo, nơi các hoạt động thủ công, trang trí Tết và các điểm check-in giúp người tham gia tiếp cận văn hóa truyền thống theo cách gần gũi, phù hợp với xu hướng hiện nay.

Đối với trẻ nhỏ, chuỗi hoạt động được thiết kế đa dạng, từ trò chơi dân gian, xe điện mini đến các góc vẽ tranh, làm thủ công, mang lại không gian vui chơi kết hợp trải nghiệm văn hóa trong những ngày đầu xuân.

Các em nhỏ hào hứng tạo hình tò he, tái hiện nét sinh hoạt truyền thống ngày xuân

Chị Nguyễn Thị Hà (32 tuổi, phường Trường Vinh) chia sẻ: “Các không gian trải nghiệm mang đậm không khí Tết, gia đình tôi dành nhiều thời gian tham gia và lưu lại rất nhiều khoảnh khắc đáng nhớ”.

Hành trình du xuân tại sự kiện được tăng thêm tính trải nghiệm thông qua hệ thống minigame tương tác bố trí xuyên suốt các phân khu lễ hội. Các hoạt động được thiết kế mở, cho phép khách tham quan dễ dàng tham gia và nhận quà tặng trực tiếp.

Tại khu trò chơi dân gian, nhiều trò chơi quen thuộc như bịt mắt đập niêu, ô ăn quan, nhảy bao bố, chơi chuyền được tổ chức theo từng lượt. Người tham gia hoàn thành thử thách hoặc đạt kết quả theo yêu cầu sẽ nhận các phần quà như voucher ưu đãi, bao lì xì và quà Tết lưu niệm, góp phần tạo không khí sôi nổi trong không gian lễ hội truyền thống.

Song song với đó, các minigame hiện đại như “quay clip review - check-in nhận quà” thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn trẻ. Chỉ với một video ngắn ghi lại trải nghiệm cá nhân tại sự kiện và đăng tải lên mạng xã hội kèm hashtag chính thức, người tham gia có thể đổi quà ngay tại chương trình.

Ngoài các hoạt động vui chơi, góc cắt tóc miễn phí tại khu Tết Tân Thời cũng nhận được sự quan tâm của nhiều khách tham quan. Không gian mang phong cách hoài cổ kết hợp cùng hoạt động cắt tóc miễn phí được xem như một nét sinh hoạt ngày xuân, mang ý nghĩa khởi đầu năm mới gọn gàng, chỉn chu.

Chuỗi hoạt động đặc sắc không nên bỏ lỡ tại “Xuân Sen Sắc Nghệ” từ nay đến 8/2/2026

Sân khấu trung tâm là điểm nhấn với các chương trình biểu diễn âm nhạc trực tiếp vào mỗi buổi chiều, với hai dòng âm nhạc chủ đạo gồm acoustic và dân ca.

Chuỗi sự kiện Tết “Xuân Sen Sắc Nghệ” mở cửa tự do và hiện đang diễn ra các hoạt động văn hóa - nghệ thuật kéo dài đến hết ngày 08/02/2026

Chuỗi sự kiện trở nên sôi động hơn với nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho gia đình và nhóm bạn trẻ như cắt tóc miễn phí, múa lân… cùng các tiết mục hoạt náo xuyên suốt. Không gian lễ hội được duy trì liên tục từ sáng đến tối, tạo điều kiện để người dân tham gia và tận hưởng trọn vẹn không khí Tết.

Khép lại chuỗi sự kiện, các hoạt động trải nghiệm vẫn tiếp tục được duy trì hàng ngày từ 9h đến 21h, bao gồm trò chơi dân gian, xin chữ ông đồ, workshop thủ công cho trẻ nhỏ, các không gian check-in tiểu cảnh xuân và khu ẩm thực - mua sắm đặc sản Tết. Điểm nhấn là mini concert với sự tham gia của nghệ sĩ nổi tiếng, diễn ra tại công viên trung tâm khu đô thị The Sensia.

(Nguồn: Trí Dương Group)