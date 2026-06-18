Dự án mang tính chiến lược này góp phần mở hướng đi mới cho ngành công nghiệp cơ khí chế tạo trong nước - tự chủ sản xuất ra được xe, máy, thiết bị thi công công trình hạng nặng, khẳng định giá trị thương hiệu Việt mà còn là minh chứng mạnh mẽ cho cam kết tăng trưởng xanh, phát triển bền vững của Tập đoàn.

Đón đầu làn sóng dịch chuyển năng lượng toàn cầu

Theo đề xuất từ chủ đầu tư - Công ty Cổ phần ô tô Xuân Thiện (thành viên Xuân Thiện Group), dự án sẽ được xây dựng tại xã Nghĩa Lâm, tỉnh Ninh Bình, thuộc Khu kinh tế Ninh Cơ. Đây là vị trí địa lý chiến lược khi dự án tham gia vào chuỗi kinh tế tuần hoàn gồm hệ thống cảng biển và tổ hợp nhà máy thép xanh Xuân Thiện Nam Định, nơi cung cấp các sản phẩm thép tấm chất lượng cao.

Với tổng diện tích quy hoạch khoảng 56,82 ha, nhà máy được thiết kế giai đoạn I với công suất mỗi năm sản xuất khoảng 30.000 xe, máy công trình hạng nặng chạy điện, được chia thành 3 dây chuyền sản xuất hiện đại. Trong đó: Dây chuyền 1 lắp ráp xe đầu kéo, xe tải thùng, xe tải ben, xe bồn chở bê tông và xe tải hạng nặng 18.000 chiếc/năm; Dây chuyền 2 sản xuất, lắp ráp xe tải mỏ có tải trọng đến 200 tấn/xe, xúc lật bánh lốp, máy đào bánh lốp, xe nâng, xe lu 10.000 chiếc/năm; Dây chuyền 3 của Dự án sẽ đảm nhiệm sản xuất, lắp ráp các dòng máy công trình bánh xích loại lớn như: máy đào bánh xích, xe nâng... công suất 2.000 chiếc/năm. Dự kiến đến Quý I/2027 nhà máy sẽ có sản phẩm xe mẫu đầu tiên.

Xuân Thiện lên kế hoạch tiếp tục triển khai giai đoạn II sẽ nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, đồng thời nâng công suất lên đến 200.000 xe, máy mỗi năm.

Hình minh họa hệ thống lắp ráp ô tô tải tự động

Bước đi chiến lược trong hệ sinh thái xanh của Xuân Thiện Group

Việc thúc đẩy dự án sản xuất phương tiện giao thông và thiết bị cơ giới chạy điện 100% hoàn toàn nhất quán với định hướng xuyên suốt của Xuân Thiện Group: lấy phát triển xanh và bền vững làm kim chỉ nam. Nguồn xe tải và máy công trình điện từ nhà máy trước hết sẽ phục vụ nhu cầu nội bộ tại các đại công trường, tổ hợp thép xanh, mỏ khai khoáng và các nhà máy xi măng của tập đoàn, sau đó cung ứng rộng rãi cho thị trường Việt Nam và xuất khẩu toàn cầu.

Theo phân tích của các chuyên gia kinh tế, thị trường xe tải hạng nặng tại Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa của một cuộc chuyển dịch cơ cấu sâu sắc, từ động cơ đốt trong truyền thống sang điện hóa toàn diện trong giai đoạn 2026 - 2030. Làn sóng này được kích hoạt bởi áp lực giảm phát thải của các dự án hạ tầng quy mô lớn và xu hướng giá nhiên liệu hóa thạch biến động.

Dự án Nhà máy sản xuất ô tô tải và máy công trình chạy điện của Xuân Thiện Group được triển khai nhằm đón đầu bước ngoặt dịch chuyển năng lượng trong giai đoạn 2026-2030. Đây là thời điểm động lực tăng trưởng của ngành cơ giới thế giới sẽ tập trung hoàn toàn vào phân khúc xe điện, đặc biệt khi công nghệ pin thể rắn bứt phá giúp giải quyết triệt để giới hạn về phạm vi hoạt động. Việc đặt nhà máy tại Ninh Bình, ngay cạnh Tổ hợp thép xanh Xuân Thiện là bước đi chiến lược giúp doanh nghiệp tự chủ nguồn cung thép chế tạo, tối ưu hóa chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Tổng mặt bằng dự kiến nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô tải và máy công trình chạy điện của Xuân Thiện Group

Dự án Nhà máy sản xuất ô tô tải và máy công trình chạy điện của Xuân Thiện Group được kỳ vọng trở thành đòn bẩy công nghiệp mới tại tỉnh Ninh Bình. Không dừng lại ở việc tạo ra hàng nghìn việc làm và đóng góp cho ngân sách địa phương, dự án còn khẳng định khát vọng của một tập đoàn Việt Nam trong việc tiên phong làm chủ công nghệ sạch, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đồng hành cùng Chính phủ hiện thực hóa mục tiêu Net Zero vào năm 2050.

(Nguồn: Xuân Thiện Group)