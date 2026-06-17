Trong bối cảnh kinh tế hiện tại, việc tìm kiếm một chiếc xe cũ, xe lướt giúp người mua tiết kiệm được một khoản chi phí không nhỏ. Tuy nhiên, người mua cũng sẽ phải đối mặt với không ít rủi ro. Khác với xe mới "đập hộp", xe cũ luôn tiềm ẩn những dấu hỏi lớn về lịch sử vận hành, đâm đụng, ngập nước hay thói quen bảo dưỡng của chủ cũ.

Dưới đây là những kinh nghiệm xương máu giúp người tiêu dùng Việt tránh mua phải những chiếc xe "đội lốt" hoàn hảo.

Truy xuất "hồ sơ bệnh án" của xe

Tại nước ngoài, người mua có thể dễ dàng kiểm tra lịch sử xe qua mã VIN bằng các nền tảng như Carfax. Tuy nhiên, những nền tảng dữ liệu xe cũ không có ở Việt Nam, việc tra cứu đòi hỏi sự chủ động và kinh nghiệm hơn.

Việc kiểm tra xe cũ chưa bao giờ là chuyển đơn giản với người mua. Ảnh: Hoàng Hiệp

Việc đầu tiên và quan trọng nhất khi tiếp cận một chiếc ô tô cũ là kiểm tra toàn bộ giấy tờ và lịch sử bảo dưỡng. Tại thị trường Việt Nam, người mua không có các công cụ báo cáo lịch sử xe tập trung như ở nước ngoài nhưng vẫn có những phương pháp tra cứu độ tin cậy cao.

Nếu là xe cũ từ 3-5 năm, xe vẫn trong diện bảo hành nên chủ xe cũ thường sẽ mang xe vào trong hãng bảo dưỡng để tránh mất bảo hành. Vì thế, việc đầu tiên cần làm là kiểm tra lịch sử bảo dưỡng hãng.

Hãy yêu cầu người bán cung cấp biển số hoặc số khung để "check hãng". Một chiếc xe được bảo dưỡng định kỳ trong hãng sẽ lưu lại toàn bộ lịch sử, từ đó đại lý ủy quyền sẽ cung cấp chi tiết số km (ODO) thực tế ở những lần bảo dưỡng trước như thay dầu, thay thế phụ tùng và cả những lần sửa chữa lớn nếu có.

Bên cạnh đó, hãy sử dụng biển số xe để kiểm tra thông số kỹ thuật thực tế có khớp với giấy tờ hay không, đồng thời tra cứu trên hệ thống của Cục Cảnh sát giao thông xem xe có đang dính "phạt nguội" bởi điều này sẽ khiến việc sang tên, đăng kiểm bị từ chối.

Nếu người bán hay chủ cửa hàng chần chừ hoặc viện lý do mất sổ bảo dưỡng, từ chối cho bạn mang xe vào hãng kiểm tra lịch sử, đây là một tín hiệu cảnh báo đỏ. Việc thiếu hụt lịch sử rõ ràng thường là dấu hiệu che giấu các sự cố đâm đụng nặng hoặc xe chạy dịch vụ đã bị "tua" lại đồng hồ công-tơ-mét.

Soi lỗi "ẩn" qua các chi tiết ngoại thất

Ngay cả khi lịch sử xe có vẻ trong sạch, việc quan sát trực tiếp vẫn là yếu tố quyết định. Một chiếc xe từng gặp tai nạn nghiêm trọng, dù được thợ đồng sơn phục hồi kỹ đến đâu, vẫn sẽ để lại dấu vết.

Người mua có thể quan sát tình trạng sơ bộ của xe cũ thông qua các chi tiết như sơn xe, keo chỉ... Ảnh: Ô tô Việt Hàn

Hãy quan sát các đường gân dập nổi chạy dọc thân xe, độ khít của các tấm vỏ như cản trước, cửa xe, và nắp ca-pô. Nếu các bộ phận này không thẳng hàng, khe hở chỗ to chỗ nhỏ, 90% chiếc xe đã bị va chạm và phải nắn gò lại.

Ngoài ra, người mua có thể quan sát dọc thân xe dưới ánh sáng tự nhiên. Sơn dặm kém chất lượng thường để lại hiện tượng lệch màu giữa các vùng, bề mặt sần sùi hoặc có bụi sơn đọng lại ở các mép cửa.

Đặc biệt, hãy kiểm tra "keo chỉ" sơ bộ, dù không phải là thợ check xe, người mua có thể miết tay dọc theo đường keo chỉ của nhà sản xuất. Keo chỉ zin thường đều, có độ đàn hồi nhẹ. Nếu keo chỉ cứng đơ, đứt đoạn hoặc biến mất, chắc chắn xe đã bị va chạm mạnh làm móp méo và thợ đã phải chạy lại keo.

Đọc tình trạng xe qua hệ thống treo và lốp

Không chỉ có lớp sơn, hệ thống treo và lốp xe phản ánh chính xác thói quen sử dụng và lịch sử bảo dưỡng của chủ cũ. Vì vậy, hãy quan sát kỹ bề mặt gai lốp. Đừng bỏ qua các vết nứt nẻ trên lốp, đó là dấu hiệu xe phải phơi nắng mưa nhiều hoặc chủ xe quá keo kiệt trong việc thay thế phụ tùng hao mòn.

Hệ thống treo và lốp xe phản ánh chính xác thói quen sử dụng và lịch sử bảo dưỡng của chủ cũ. Ảnh: Ngô Minh

Nếu lốp mòn không đều, chỉ mòn một bên mép trong hoặc ngoài, đây là dấu hiệu hệ thống treo hoặc thước lái đang bị lệch. Khi chạy thử, hãy nhả nhẹ tay lái ở đoạn đường thẳng, vắng và an toàn. Nếu vô lăng ở vị trí trung tâm nhưng xe vẫn có xu hướng "nhao lái" (trôi về một bên), thước lái hoặc khung gầm đã có vấn đề, có thể do va đập mạnh, sập gầm hoặc rotuyn đã lão hóa, người mua cần đặc biệt lưu ý.

Thuê chuyên gia check xe cũ

Hiện nay, những thủ thuật "dọn xe cũ" ngày nay rất tinh vi và mắt thường của người dùng khó lòng phát hiện hết. Đó là lý do bạn bắt buộc phải có sự hỗ trợ của các kỹ thuật viên chuyên nghiệp hoặc những thợ check xe cũ có nhiều năm kinh nghiệm. Phí dịch vụ chỉ dao động từ 1-2 triệu đồng nhưng nó có thể cứu bạn khỏi việc mất hàng trăm triệu đồng.

Người mua nên tìm các trung tâm kiểm tra xe uy tín để đánh giá chính xác tình trạng xe cũ. Ảnh: Ngô Minh

Những thợ xem xe cũ chuyên nghiệp sẽ có những máy móc để kiểm tra và bóc trần những lỗi ẩn sâu trong hệ thống, phát hiện việc túi khí đã từng bị bung hay ODO thực tế đã bị can thiệp hay chưa.

Việc đưa xe lên cầu nâng là bước không thể bỏ qua. Việc này giúp quan sát toàn bộ hệ thống gầm bệ để phát hiện dấu hiệu rỉ sét, rò rỉ dầu ở đáy các-te, hộp số, hoặc những vết hàn cắt rọi khung sườn, những yếu tố "tử huyệt" của một chiếc ô tô.

Hầu hết những người bán xe đàng hoàng đều sẵn sàng cho phép bạn mang xe đi "check hãng". Nếu họ từ chối, hãy ngay lập tức rời khỏi giao dịch đó.

Nhìn chung, một chiếc xe cũ từng xước xát nhẹ hay va quẹt phần vỏ không phải là điều quá tồi tệ, miễn là nó không đụng đến khung gầm, sắt xi, không ngập nước bổ máy và mức giá được thương lượng hợp lý.

Trong bối cảnh thị trường xe cũ "vàng thau lẫn lộn", nếu một chiếc xe có giá rẻ giật mình so với mặt bằng chung, đừng vội mừng, vì rất có thể nó đang mang trong mình những căn bệnh nan y tốn hàng chục triệu đồng để sửa chữa. Đừng vì tiếc một khoản phí kiểm tra nhỏ mà ôm lấy bực dọc và rủi ro lâu dài.

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