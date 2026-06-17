Miền Bắc và nhiều khu vực trên cả nước sắp bước vào mùa mưa bão, với những cơn mưa lớn kèm giông tố có thể bất chợt xuất hiện. Trời mưa to xối xả tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người điều khiển phương tiện.

Không chỉ làm giảm tầm nhìn, mưa lớn còn khiến mặt đường trơn trượt, kéo dài quãng đường phanh và gia tăng nguy cơ mất lái, đặc biệt tại các khu vực ngập nước hoặc có bùn đất.

Nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra trong điều kiện thời tiết xấu cho thấy chỉ một chút chủ quan hoặc xử lý thiếu kinh nghiệm cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Mưa to đến bất ngờ tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người điều khiển phương tiện. Ảnh: Đình Hiếu

Các chuyên gia khuyến cáo, để giảm thiểu rủi ro, tài xế cần trang bị kỹ năng xử lý tình huống phù hợp và tuân thủ một số nguyên tắc lái xe an toàn dưới đây:

Kiểm tra phương tiện trước khi khởi hành

Trước mỗi hành trình trong điều kiện thời tiết xấu, tài xế nên dành thời gian kiểm tra tình trạng phương tiện. Hệ thống gạt mưa cần hoạt động hiệu quả để đảm bảo tầm nhìn không bị cản trở. Bên cạnh đó, cần kiểm tra đèn chiếu sáng, đèn phanh, đèn sương mù cũng như áp suất và độ mòn của lốp xe.

Theo các chuyên gia kỹ thuật, lốp mòn sẽ làm giảm đáng kể khả năng bám đường, khiến xe dễ bị trượt khi di chuyển trên mặt đường ướt hoặc đi qua vùng ngập nước.

Giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn

Một trong những nguyên tắc quan trọng nhất khi lái xe dưới trời mưa là giảm tốc độ. Mặt đường ướt làm giảm độ ma sát giữa lốp và mặt đường, khiến quãng đường phanh dài hơn đáng kể so với điều kiện khô ráo.

Các chuyên gia khuyến nghị tài xế nên giữ khoảng cách với xe phía trước lớn hơn bình thường, ít nhất gấp đôi trong điều kiện mưa lớn. Khoảng cách an toàn sẽ giúp người lái có thêm thời gian xử lý khi gặp tình huống bất ngờ như xe phía trước phanh gấp hoặc chuyển hướng đột ngột.

Cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn khi lái xe dưới trời mưa lớn. Ảnh: Hoàng Hiệp

Sử dụng đèn đúng cách để tăng khả năng quan sát

Trong điều kiện mưa lớn hoặc sương mù, việc bật đèn chiếu gần (đèn cos) không chỉ giúp tài xế quan sát tốt hơn mà còn tăng khả năng nhận diện của xe đối với các phương tiện khác.

Ngược lại, các chuyên gia khuyến cáo không nên sử dụng đèn pha khi trời mưa to bởi ánh sáng phản xạ từ hạt nước có thể gây chói mắt, làm giảm hiệu quả quan sát.

Tránh thao tác đột ngột và cảnh giác với hiện tượng trượt nước

Phanh gấp, tăng tốc nhanh hoặc đánh lái đột ngột là những thao tác dễ khiến xe mất độ bám trên mặt đường trơn trượt. Khi cần giảm tốc độ, tài xế nên nhả chân ga từ từ và đạp phanh nhẹ nhàng.

Đặc biệt, người lái cần lưu ý hiện tượng trượt nước (aquaplaning) - xảy ra khi một lớp nước hình thành giữa lốp xe và mặt đường khiến bánh xe mất khả năng bám đường. Nếu cảm thấy vô lăng nhẹ bất thường hoặc xe không phản hồi theo hướng lái, tài xế cần giữ bình tĩnh, nhả ga từ từ và giữ thẳng vô lăng, tránh phanh gấp.

Hạn chế đi vào khu vực ngập sâu

Mưa lớn kéo dài có thể gây ngập úng tại nhiều tuyến đường đô thị. Trước khi đi qua khu vực ngập nước, tài xế cần đánh giá độ sâu của mực nước cũng như khả năng lội nước của xe.

Theo các chuyên gia, nếu mực nước vượt quá nửa bánh xe hoặc dòng chảy mạnh, tài xế nên tìm lộ trình thay thế để tránh nguy cơ thủy kích và hư hỏng động cơ.

Trong trường hợp buộc phải đi qua đoạn ngập nhẹ, cần duy trì tốc độ thấp và đều ga, tránh dừng xe đột ngột giữa vùng ngập.

Giữ tầm nhìn thông thoáng và chú ý các điểm mù

Sự chênh lệch nhiệt độ giữa bên trong và bên ngoài xe khi trời mưa dễ khiến kính chắn gió bị mờ. Người lái nên sử dụng chức năng sấy kính hoặc điều hòa để loại bỏ hơi nước, đồng thời thường xuyên vệ sinh kính nhằm tăng hiệu quả quan sát.

Ngoài ra, trong điều kiện thời tiết xấu, người đi xe máy, xe đạp hoặc người đi bộ thường khó được nhận diện hơn. Vì vậy, trước khi chuyển làn hoặc rẽ hướng, tài xế cần quan sát kỹ gương chiếu hậu, kiểm tra điểm mù và bật tín hiệu xin đường từ sớm.

Các chuyên gia đánh giá, mưa lớn là một trong những điều kiện vận hành khó khăn nhất đối với người lái xe. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng thói quen lái xe an toàn, tài xế hoàn toàn có thể giảm thiểu rủi ro và bảo vệ bản thân cũng như những người tham gia giao thông khác.

(Tổng hợp)

Bạn có góc nhìn nào về nội dung trên? Hãy gửi ý kiến dưới phần bình luận của bài viết hoặc chia sẻ ý kiến về email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!