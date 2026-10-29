Ngày 25/10/2026, tại Ninh Bình, Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện (Xuân Thiện Group) ký hợp đồng với Danieli (Italy) đầu tư dây chuyền sản xuất thép thanh, thép dây công suất 2,5 triệu tấn/năm, ứng dụng công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới.

Danieli là một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới về công nghệ và thiết bị luyện kim, với hơn 100 năm kinh nghiệm. Theo thỏa thuận, Danieli sẽ thiết kế dây chuyền cho Xuân Thiện trên cơ sở tích hợp các công nghệ tiên tiến, tối ưu hiệu suất sản xuất, chất lượng sản phẩm và chi phí vận hành.

Điểm nổi bật của dự án là công nghệ luyện thép lò điện hồ quang (EAF) kết hợp đúc - cán liên tục Endless MIDA, cho phép tận dụng trực tiếp nhiệt lượng của phôi thép, giảm nhu cầu gia nhiệt lại, hạn chế hao hụt vật liệu và nâng cao hiệu quả sản xuất. Dây chuyền được tích hợp hệ thống điều khiển thông minh, tự động hóa ở mức cao, bảo đảm chất lượng sản phẩm ổn định và đồng đều.

Theo các chỉ tiêu công nghệ dự kiến, dây chuyền có thể nâng hiệu suất sản xuất khoảng 2 - 3%, tiết kiệm khoảng 30 kWh điện cho mỗi tấn thép thành phẩm, tương đương 75 triệu kWh/năm khi vận hành đủ công suất, góp phần giảm chi phí sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đặc biệt, Xuân Thiện định hướng sản xuất các dòng thép xây dựng cường độ cao, thép chống động đất, thép có độ dẻo dai lớn, đáp ứng những yêu cầu kỹ thuật khắt khe của nhà cao tầng, cầu nhịp lớn, cầu vượt biển, hầm giao thông, thủy điện, thủy điện tích năng và các công trình hạ tầng trọng điểm. Đồng thời, dây chuyền có khả năng sản xuất một số chủng loại thép chất lượng cao phục vụ ngành cơ khí chế tạo, góp phần thay thế sản phẩm nhập khẩu.

Phát biểu tại sự kiện, ông Mai Xuân Hương, đại diện Công ty Cổ phần Xuân Thiện Nghĩa Hưng, nhấn mạnh: “Quan điểm của chúng tôi là đã đầu tư thì phải lựa chọn công nghệ tốt nhất thế giới, không chạy theo công nghệ lạc hậu. Chúng tôi đặc biệt coi trọng chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất và khả năng cạnh tranh lâu dài. Thép Xuân Thiện phải đáp ứng được những yêu cầu kỹ thuật khắt khe nhất, đặc biệt là thép chống động đất, thép cho các công trình trọng điểm và một phần thép phục vụ cơ khí chế tạo. Chúng tôi mong muốn không chỉ sản xuất thép, mà còn góp phần nâng tầm ngành công nghiệp thép Việt Nam”.

Danieli dự kiến đưa dây chuyền vào sản xuất, có sản phẩm trong quý I/2028, sớm hơn 3 tháng so với tiến độ dự kiến theo chủ trương đầu tư.

Việc ký kết hợp đồng với Danieli tiếp tục khẳng định chiến lược phát triển của Xuân Thiện Group: Đầu tư công nghệ hàng đầu thế giới, tiết kiệm năng lượng, tự động hóa cao, tạo ra sản phẩm chất lượng cao, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy ngành thép Việt Nam phát triển theo hướng hiện đại, bền vững.

(Nguồn: Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện)