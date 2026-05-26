Theo số liệu mới công bố của Worldsteel, sản lượng thép thô của Việt Nam trong tháng 4/2026 đạt khoảng 2,1 triệu tấn, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này giúp Việt Nam vượt Italy để lần đầu tiên góp mặt trong nhóm 10 quốc gia sản xuất thép thô lớn nhất thế giới.

Lũy kế 4 tháng đầu năm nay, Việt Nam sản xuất 8,5 triệu tấn thép thô, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Iran, quốc gia trong top 10 từ tháng 2/2026 trở về trước, đã tụt xuống vị trí thứ 12 với 1,8 triệu tấn. Nguyên nhân do 2 nhà máy thép của Iran là Khuzestan và Mobarakeh bị Israel ném bom, làm tê liệt ngành công nghiệp thép Iran.

Với mức sản lượng hiện nay, Việt Nam đang có cơ hội duy trì vị trí trong nhóm 10 quốc gia sản xuất thép lớn nhất thế giới nếu đà tăng trưởng được giữ vững trong các tháng còn lại của năm.

Worldsteel công bố số liệu 10 quốc gia sản xuất thép lớn nhất thế giới.

Theo Hiệp hội Thép Việt Nam, ngành thép đã phát triển vượt bậc cả về quy mô sản xuất và chủng loại sản phẩm. Năm 2000, các nhà máy thép chủ yếu phải nhập phôi từ nước ngoài để cán thép xây dựng phục vụ thị trường.

Tuy nhiên, từ năm 2010 đến nay, ngành thép Việt Nam đã tự chủ sản xuất được đầy đủ các loại thép đáp ứng mọi nhu cầu của nền kinh tế, phục vụ công nghiệp cơ khí chế tạo, đóng tàu, năng lượng (điện gió, giàn khoan...) đến công nghiệp quốc phòng.

Nhiều khu liên hợp sản xuất thép quy mô lớn, hiện đại được đầu tư, đi vào hoạt động. Đơn cử, Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất sản xuất các loại thép khó, chất lượng cao như thép cơ khí chế tạo, thép tanh bố lốp ô tô, thép dây hàn, thép làm lò xo, ốc vít, thép làm cẩu, dự ứng lực, đặc biệt là thép thanh ray đường sắt cao tốc, thép hình.

Năm 2023, Việt Nam đứng thứ 12 thế giới về sản xuất thép thô với sản lượng đạt 20 triệu tấn.

Năm 2025, sản lượng thép thô của Việt Nam đạt khoảng 24,6 triệu tấn, đứng đầu Đông Nam Á và xếp thứ 11 thế giới. Trong đó, Tập đoàn Hòa Phát đóng góp lớn nhất với 11 triệu tấn, tương đương 44,7%. Tiếp đến là các doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty Thép Việt Nam (Vnsteel), Formosa...