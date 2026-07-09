XEM CLIP: Nguồn mạng xã hội

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nước cống đen sì, bốc mùi hôi thối chảy mạnh xuống bãi biển Sầm Sơn.

Sau khi được đăng tải, đoạn clip đã thu hút hàng triệu lượt xem, cùng nhiều bình luận bày tỏ sự bức xúc về vụ việc.

Theo người dân địa phương, vị trí cống nước thải chảy ra biển nằm tại bãi C, sát bên Hapway 12.

Nước thải đen ngòm chảy xuống biển. Ảnh cắt từ clip

Người dân cho biết, khoảng 14h ngày 8/7, khu vực Sầm Sơn xuất hiện mưa rất lớn. Sau cơn mưa, lượng nước đổ về quá nhiều khiến hệ thống thu gom nước của phường bị ùn ứ cục bộ, dẫn đến nước tràn qua miệng cống và chảy ra biển.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động máy móc để san lấp khu vực miệng cống, ngăn dòng nước thải tiếp tục chảy xuống biển.

Miệng cống ngay sau đó đã được cơ quan chức năng lấp lại. Ảnh: Lê Dương

Theo ghi nhận của PV, đến 9h sáng 9/7, lực lượng chức năng phường Sầm Sơn vẫn đang điều động máy móc và phương tiện để gia cố khu vực miệng cống xảy ra sự cố.

Trao đổi với VietNamNet, ông Trịnh Tiến Dũng, Chủ tịch UBND phường Sầm Sơn, cho biết chiều 8/7 trên địa bàn phường có mưa lớn. Do máy bơm nước thải không hoạt động kịp công suất nên nước đã tràn qua một miệng cống ở khu vực bãi C và chảy ra biển.

Khu vực xảy ra sự cố đã sạch trở lại. Ảnh: Lê Dương

"Ngay sau khi sự việc xảy ra, phường đã huy động máy móc và nhân lực để khắc phục. Ngay trong đêm, sự cố đã được xử lý xong và môi trường biển đã trở lại bình thường. Phường đang triển khai dự án nâng cấp 4 hố thu và cửa xả nhằm kiểm soát tốt hơn vấn đề nước thải", ông Dũng cho biết.