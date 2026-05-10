Sau 4 giờ xuất hiện cơn đau đầu dữ dội, người đàn ông 37 tuổi ở Phú Thọ được gia đình đưa vào cấp cứu trong tình trạng suy giảm ý thức, nói khó, méo miệng và yếu nửa người phải.

Các bác sĩ tại Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ xác định bệnh nhân bị chảy máu não vùng nhân xám bên trái (xuất huyết não). Điều đáng nói, người bệnh có tiền sử tăng huyết áp nhưng không duy trì điều trị đều đặn.

Theo các bác sĩ, đây không còn là trường hợp hiếm gặp. Thời gian gần đây, nhiều cơ sở y tế liên tiếp ghi nhận các ca xuất huyết não, đột quỵ ở nhóm tuổi từ 15-50. Phần lớn bệnh nhân đang trong độ tuổi lao động.

TS.BS Nguyễn Mạnh Thắng, Trưởng khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) cho biết, thời điểm giao mùa, đặc biệt giai đoạn nắng nóng cuối tháng 4 đầu tháng 5 là thời gian bệnh viện tiếp nhận nhiều ca đột quỵ, xuất huyết não cấp.

“Điểm chung của nhiều bệnh nhân trẻ nhập viện là có bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường nhưng không kiểm soát tốt”, Tiến sĩ Thắng nêu.

Thạc sĩ Nguyễn Minh Đức, Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cảnh báo có nhiều yếu tố nguy cơ âm thầm khiến tình trạng xuất huyết não ở người trẻ gia tăng nhanh chóng.

TS.BS Nguyễn Mạnh Thắng (bên trái), Trưởng khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang kiểm tra sức khỏe bệnh nhân trẻ. Ảnh: N. Huyền

Trong đó, phổ biến nhất là tăng huyết áp không được phát hiện sớm hoặc không điều trị thường xuyên. Bên cạnh đó là lối sống căng thẳng kéo dài, thức khuya, áp lực công việc, lạm dụng rượu bia và sử dụng các chất kích thích. Ngoài ra, một số trường hợp còn liên quan đến bệnh lý nền như dị dạng mạch máu não.

Theo bác sĩ Đức, nhiều người trẻ hiện nay có tâm lý chủ quan, cho rằng mình còn khỏe nên bỏ qua việc kiểm tra sức khỏe định kỳ. Không ít trường hợp chỉ phát hiện tăng huyết áp khi đã xảy ra biến chứng nặng.

“Những yếu tố tưởng chừng quen thuộc nhưng nếu kéo dài và không được kiểm soát có thể trở thành ‘ngòi nổ’ dẫn tới xuất huyết não bất cứ lúc nào, kể cả ở người trẻ tuổi”, bác sĩ cảnh báo.

Bỏ thuốc lá, ngủ đủ giấc

TS.BS Nguyễn Mạnh Thắng nhấn mạnh, nếu không được phát hiện và điều trị sớm, hậu quả của xuất huyết não hay nhồi máu cơ tim có thể rất nặng nề. Người bệnh đối mặt nguy cơ tử vong cao hoặc mang di chứng lâu dài như liệt nửa người, mất khả năng ngôn ngữ, suy giảm khả năng lao động, suy tim mạn tính.

Bệnh không chỉ ảnh hưởng sức khỏe, chi phí điều trị và thời gian phục hồi kéo dài cũng tạo gánh nặng lớn cho gia đình và xã hội.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần kiểm tra huyết áp định kỳ, hạn chế rượu bia, bỏ thuốc lá và thuốc lào, ngủ đủ giấc, giảm căng thẳng, duy trì tập luyện thể dục thường xuyên và khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ.

Người dân khi có một trong các dấu hiệu bất thường như: đầu dữ dội bất thường như “búa bổ”, kèm buồn nôn, nôn, chóng mặt, méo miệng, yếu hoặc liệt tay chân một bên, nói khó, rối loạn ý thức, hôn mê thì cần được đưa đến viện để được khám, điều trị kịp thời.