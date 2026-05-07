Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) vừa thông tin về trường hợp người đàn ông 43 tuổi có khối u ruột non kích thước lớn.

Khoảng 3 tháng trước khi nhập viện, bệnh nhân thường xuất hiện các cơn đau âm ỉ vùng thượng vị theo từng đợt, không lan, không liên quan ăn uống hay vận động. Mỗi cơn chỉ kéo dài 1-2 phút rồi tự hết nên ông vẫn sinh hoạt bình thường.

Sau khi đi khám, người bệnh được phát hiện có khối u ruột non. Tuy nhiên, do triệu chứng chưa ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống nên ông chủ quan không điều trị.

Một ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân đau bụng dữ dội hơn ở vùng thượng vị và quanh rốn, đau quặn từng cơn kèm buồn nôn, sốt cao 38-39 độ C nên phải vào viện cấp cứu.

Khối u 3kg trong cơ thể bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Kết quả thăm khám tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho thấy bệnh nhân có khối u lớn chiếm gần nửa bụng trái, kích thước khoảng 15x20cm, mật độ chắc và đau khi ấn. Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính ghi nhận khối tổ chức nghi GIST (u mô đệm đường tiêu hóa) ở ruột non vùng mạn sườn trái.

Theo các bác sĩ, GIST là loại u xuất phát từ thành ống tiêu hóa, thường gặp ở dạ dày và ruột non. Phần lớn khối u phát triển chậm nhưng một số trường hợp có thể tiến triển nhanh hoặc di căn nếu không điều trị kịp thời.

Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ khối u cùng đoạn ruột non tổn thương, đồng thời phục hồi lưu thông tiêu hóa cho người bệnh. Khối u được lấy ra có kích thước 16x22cm, nặng tới 3kg. Phần trung tâm khối u đã xuất hiện nhiều tổ chức hoại tử. Hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định.

Thượng tá, Tiến sĩ Nguyễn Tô Hoài, Chủ nhiệm khoa Phẫu thuật ống tiêu hóa, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho biết GIST thường có biểu hiện không điển hình như đau bụng mơ hồ kéo dài, sụt cân hoặc thiếu máu mạn tính nên dễ bị bỏ qua.

Nhiều trường hợp chỉ phát hiện khi khối u đã gây biến chứng nặng như xuất huyết tiêu hóa, tắc ruột, đau bụng dữ dội hoặc khối u phát triển quá lớn kèm hoại tử.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện triệu chứng đau bụng kéo dài, rối loạn tiêu hóa bất thường hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân, người dân nên đi khám chuyên khoa tiêu hóa sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh bệnh tiến triển nặng.