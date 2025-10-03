Giữa những ngày Hà Nội “thất thủ”, khắp các tuyến phố chìm trong biển nước vì mưa lớn kéo dài, có những khoảnh khắc khiến người xem ấm lòng.

Video ông lão Hà Nội vượt đường ngập chở vợ đi khám. Nguồn: Đào Nguyễn

Khoảnh khắc ông lão Hà Nội gồng mình đẩy xe máy vượt qua quãng đường ngập nước đưa vợ đi khám bệnh là một trong số đó. Video ghi lại cảnh này thu hút hơn 550.000 lượt xem và và 35.000 lượt “thả tim” trên TikTok.

Bất chấp mưa gió, một cụ ông ở Hà Nội vẫn chở vợ đi khám bệnh trên chiếc xe máy cũ. Khi đi qua đoạn đường ngập sâu tới gần đầu gối, chiếc xe bất ngờ chết máy.

Người chồng tóc bạc lập tức xuống nước, gồng mình đẩy xe. Thương vợ đang đau ốm, ông để bà ngồi trên yên, còn mình vừa dồn sức đẩy, vừa cố giữ thăng bằng để vợ không bị ngã.

Khoảnh khắc cho thấy tình nghĩa vợ chồng đáng trân quý lúc về già. Cộng đồng mạng để lại nhiều bình luận xúc động: “Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng. Đến tuổi này bà tự tin đã chọn đúng người”; “Ông phải thương bà cỡ nào thì mới có hành động che chở như vậy”; “Bác gái chắc chắn là người phụ nữ hạnh phúc”...

Theo tìm hiểu, người quay và đăng tải đoạn video là Nguyễn Đào (SN 1990, phường Tây Tựu, Hà Nội). Chia sẻ với PV VietNamNet, chị Đào cho biết, video được chị quay vào sáng 1/10 trên đoạn đường thuộc phường Tây Tựu, Hà Nội, lối ngang qua cửa hàng nhà chị.

“Sáng đó, tôi ra mở cửa hàng nhưng đi được một đoạn thì phải quay về vì đường ngập sâu. Đúng lúc ấy, tôi bắt gặp cảnh ông dắt bà trên xe máy vượt qua đường ngập, thấy ấm áp quá nên đã quay lại.

Ông bà là người sống cùng làng với tôi. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là quay video để lưu lại khoảnh khắc đặc biệt vào một ngày đáng nhớ cho ông bà”, chị Đào chia sẻ.

Chị bất ngờ khi video lên xu hướng, thu hút hơn nửa triệu lượt xem và hàng nghìn lượt bình luận quan tâm. Đọc được bình luận xúc động của cộng đồng mạng, chị càng cảm nhận rõ hơn sự trân quý của tình nghĩa vợ chồng.

“Người làng tôi chủ yếu kiếm sống bằng nghề nông, cuộc sống vất vả, lam lũ. Vào những đợt mưa lớn, ruộng vườn ngập lụt, hoa màu mất sạch, cuộc sống càng khó khăn hơn.

Bởi vậy, khi chứng kiến cảnh ông bà yêu thương, che chở cho nhau giữa lúc khó khăn, tôi càng cảm động”, chị Đào chia sẻ.

Bà Ất hiện nằm viện, ông Canh nóng ruột nên sáng sớm đã vào thăm vợ. Ảnh: Nguyễn Thành

Được biết, cặp vợ chồng trong đoạn video xúc động là ông Nguyễn Khắc Canh (72 tuổi) và bà Nguyễn Thị Ất (70 tuổi).

“Bố mẹ tôi có 3 người con, 2 gái, 1 trai. Hiện tại, ông bà sống cùng con trai út ở phường Tây Tựu”, chị Nguyễn Thanh (50 tuổi), con gái lớn của ông bà chia sẻ với VietNamNet.

Vô tình xem được đoạn video ghi lại cảnh bố mẹ đưa nhau đi khám vào ngày mưa ngập, chị Thanh xúc động rơi nước mắt. Chị cho hay, thời gian gần đây mẹ chị thường bị đau đầu, đã nhiều lần được các con đưa đi thăm khám, mua thuốc.

Đêm 30/9, bà đau đầu dữ dội khiến ông lo lắng. Sáng 1/10, thấy con trai út tất bật tát nước chống ngập, 2 con gái dù sống cùng phường nhưng vì đường ngập sâu nên không thể đến ngay, ông Canh quyết định chở vợ đi khám tại một phòng khám trong làng, cách nhà 1km.

“Cảnh tượng trong đoạn video là lúc bố tôi đưa mẹ về, quãng đường ngắn thôi nhưng khá ngập. Thương mẹ đau ốm, bố tôi để mẹ ngồi trên xe để mình đẩy. Thấy cảnh đó, tôi càng thương bố mẹ”, chị Thanh chia sẻ.

Hiện tại, bà Ất đã nhập viện điều trị, 3 người con thay phiên nhau chăm sóc.

Ông Canh, bà Ất đã có 50 năm nên duyên vợ chồng. Những năm thiếu thốn, ông bà đồng lòng làm kinh tế, nuôi dạy các con. Lúc về già, khi các con đã có tổ ấm riêng, ổn định cuộc sống, ông bà càng yêu thương, quý trọng nhau.

“Thời trẻ, kinh tế khó khăn, bố mẹ tôi còn có lúc xô bát xô đũa chứ bây giờ, ông bà quý nhau lắm. Ông bà chăm nhau từng bữa ăn, giấc ngủ, người này ốm đau thì người kia chăm sóc. Giờ mẹ tôi ngã bệnh thế này, bố lo lắng nhiều.

Tôi chỉ mong mẹ sớm khỏe để ông bà lại có nhau lúc tuổi già”, chị Thanh tâm sự.