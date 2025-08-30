Mới đây, đoạn video ghi lại khoảnh khắc anh Tạ (ở Quảng Đông) đón cha tại ga tàu cao tốc đã gây “bão” trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút hàng triệu lượt xem.

Trong video, người cha 73 tuổi gánh trên vai 2 bao tải lớn chứa đầy đặc sản quê nhà, vượt hơn 600km đến thăm con trai và cháu nhỏ.

Hôm 17/8, chia sẻ với 163.com, anh Tạ cho biết, cha anh là cựu chiến binh, sống ở Trương Gia Giới (Hồ Nam), trong khi gia đình anh định cư tại Quảng Đông.

“Vợ tôi vừa sinh con nên cha đến thăm cháu nội”, anh kể.

Ngày 12/8, người cha bắt đầu lên đường, mang theo gần 80kg nông sản gồm khoảng 100 quả trứng, thịt lợn và rau củ.

Trên đường ra khỏi ga, cha anh Tạ bị ngã nhưng may mắn không bị thương.

Anh Tạ xúc động kể, mỗi lần đến thăm con, cha anh đều mang theo những túi đồ nặng nề, dù sức khỏe của ông không còn tốt.

Cha gánh gần 80kg đặc sản quê nhà đến thăm con cháu. Ảnh: 163

Đoạn video sau khi lan truyền đã nhận về vô số bình luận tích cực.

Nhiều người khen ngợi tấm lòng của người cha, chúc ông luôn khỏe mạnh. Hình ảnh giản dị ấy đã chạm đến trái tim cộng đồng mạng, gợi nhắc họ về công lao cha mẹ.

Anh Tạ cho biết thêm, dịp tới Quảng Đông lần này, cha anh hiếm hoi có thời gian đi ngắm biển, thăm thú các nơi. Ông chỉ ở lại 3 ngày, dù con tha thiết muốn giữ lại.

“Cha mẹ tôi luôn sợ làm phiền con cháu”, anh Tạ xúc động.

“Chuyến tàu cao tốc xa hơn 600km nhưng hạnh phúc. Bởi ông biết, ở cuối ga, có con trai đang chờ”, một cư dân mạng bình luận.