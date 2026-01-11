Sáng 8/1, bà Dương Tiểu Lệ (60 tuổi) tất bật quét dọn và chuẩn bị từng chi tiết nhỏ trong quán mì “Anh Tử” ở huyện Chu Chí, Tây An (Trung Quốc) để đón vị khách đặc biệt, hẹn sẽ gặp lại vào tháng 1.

Chàng trai Hà Nam, Nhậm Hướng Doanh, người 23 năm trước từng gửi 80 tệ (hơn 300 nghìn đồng) nhờ bà Dương Tiểu Lệ giữ hộ rồi mất liên lạc, cuối cùng đã được tìm thấy. Anh nói sẽ tới Tây An gặp bà vào một ngày tháng 1, khi sắp xếp được công việc. Đây chính là cuộc hội ngộ mà bà Dương mong đợi suốt hơn 2 thập kỷ, theo Sohu.

Nghĩ đến việc Nhậm Hướng Doanh sẽ đến, bà đã tỉ mỉ lên kế hoạch nấu những món ăn vừa ý, đảm bảo nguyên liệu luôn tươi mới và phục vụ nóng hổi trong ngày đoàn viên.

Bà Dương hạnh phúc khi biết sắp được gặp lại "con trai" sau 23 năm xa cách. Ảnh: Sohu

Câu chuyện ấm lòng đằng sau số tiền 80 tệ

Nhắc đến Nhậm Hướng Doanh, bà Dương Tiểu Lệ rưng rưng nước mắt: “Đứa trẻ này thật bất hạnh, mới mười mấy tuổi đã một mình ra đời lập nghiệp, rong ruổi khắp huyện bán bánh bao, nhìn mà thương. Lẽ ra ở tuổi đó, con phải đến trường, vậy mà đã gánh vác cả cuộc sống trên vai”.

Ấn tượng đầu tiên của bà Dương Tiểu Lệ về cậu thiếu niên ngoại tỉnh này đến từ một lần mua bánh bao. Khi đó, bà vô tình nói “lần trước mua bánh của cậu hình như thiếu 1 cái”, ai ngờ Nhậm Hướng Doanh không nói gì, lấy ngay 1 chiếc bánh nóng từ giỏ đưa cho bà, cười hớn hở: “Bù cho cô nhé”.

Hành động nhỏ nhưng chân thành ấy khiến bà Dương cảm thấy ấm lòng. Những ngày sau, hai người dần thân thiết. Khi Nhậm Hướng Doanh thu quầy muộn, cậu thường ghé nhà bà ăn cơm. Và mỗi cuối tuần khi bà làm thịt kẹp bánh, luôn để dành một phần cho cậu.

Năm 2002, Nhậm Hướng Doanh trân trọng gửi 80 tệ - số tiền cậu tích cóp vất vả - nhờ bà Dương giữ hộ. Và bà đã cẩn thận cất số tiền này dưới đáy tủ.

Một lần, trong lúc làm việc, Nhậm Hướng Doanh bị thương ở tay và được đưa về quê Hà Nam, hai người đã mất liên lạc. Kể từ đó suốt 23 năm, họ không có tin tức gì về nhau. Trong suốt khoảng thời gian dài ấy, bà Dương Tiểu Lệ chưa bao giờ ngừng nhớ thương cậu, và nỗi nhớ ấy theo năm tháng càng trở nên da diết. Trong lòng, bà đã coi cậu bé ấy như con trai của mình.

Ngày 8/1, trong tin nhắn WeChat của bà, phóng viên thấy rằng vào ngày 6/1, Nhậm Hướng Doanh đã thêm bà làm bạn và nhắn: “Mẹ ơi, con là Hướng Doanh”. Còn bà hồi đáp đầy xúc động: “Con ơi, mẹ đây”. Những câu chữ giản dị ấy chứa đựng cả 23 năm mong nhớ. Trong lòng 2 người thực chất đã coi nhau là mẹ con từ lâu.

Bà Dương hiện kinh doanh quán ăn. Ảnh: Sohu

Bà Dương còn chuẩn bị sẵn phong bao lì xì để trao cho Hướng Doanh khi gặp mặt, đồng thời mong cậu có thể dẫn con đến Tây An đón Tết, để cả nhà được sum vầy.

Con gái bà, Tuyết Quyên, cũng đã lên kế hoạch chu đáo cho cuộc hội ngộ hiếm có này.

23 năm ngóng trông chờ ngày đoàn tụ

Khi nhắc đến Nhậm Hướng Doanh, trong ký ức của Tuyết Quyên hiện lên hình ảnh đẹp: “Anh ấy khi đó kiếm tiền chẳng dễ dàng gì, nhưng vẫn dành mua quà cho tôi. Những món quà nhỏ bé ấy đều được anh chắt chiu từ số tiền ít ỏi mình kiếm được".

Về việc Nhậm Hướng Doanh nhờ bà Dương giữ hộ 80 tệ, Tuyết Quyên thừa nhận lúc đó còn quá nhỏ để nhớ, chỉ đến khi mẹ nhắc mới biết. Suốt nhiều năm, mẹ cô luôn nhắc tìm anh trai, từ khi cô học trung học, đại học, đến khi tốt nghiệp, lập gia đình, chưa một lần ngừng mong ngóng.

Bước ngoặt xảy ra gần đây, khi Tuyết Quyên tình cờ xem một video tìm người của truyền thông Hà Nam - “Tiểu Lệ giúp đỡ” - và quyết định thử liên hệ với chương trình. Thông tin cô cung cấp rất ít.

Dù địa chỉ không chính xác, nỗ lực tìm kiếm vẫn không dừng lại. Các phóng viên liên hệ Tuyết Quyên để bổ sung thông tin, nhưng mẹ con cô đã lục tung ký ức mà cũng không nhớ thêm gì. Tuyết Quyên nghĩ rằng lần tìm người này hầu như sẽ không có kết quả.

Ai ngờ, ngày 1/1/2026, Nhậm Hướng Doanh tình cờ thấy video tìm người trên nền tảng Kuaishou và nhận ra ngay bà Dương trong video. Cuối cùng, một cuộc điện thoại vang lên. Bên kia đầu dây là câu nói: “Tuyết Quyên, có phải em không?”. Tuyết Quyên rưng rưng, liên tục xác nhận: “Anh ơi, thật là anh sao?”.

Câu chuyện của bà được truyền thông quan tâm. Ảnh: Sohu

Biết tin tìm được cậu bé năm nào, cũng là người mình thầm coi như con trai, bà Dương xúc động nghẹn ngào.

Giờ đây, cuộc hội ngộ đã cận kề trước mắt… Số tiền 80 tệ bà vẫn giữ, chỉ hy vọng một ngày được gặp để gửi lại con. Đó có lẽ là 80 tệ niềm tin và tình yêu cậu bé năm đó gửi gắm nơi bà.