Tối 20/8, Bộ Tư lệnh TPHCM thông tin kết quả mới nhất công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng.

Theo Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ (K74), tại rãnh mộ thứ hai (khu B), lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, đào hơn 400m³ đất để tiếp cận các khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ.

Qua đó, các chiến sĩ thuộc Đội K74 phát hiện, cất bốc 14 hài cốt liệt sĩ cùng 7 bộ di vật.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã tìm kiếm, quy tập được 14 hài cốt liệt sĩ cùng 5 bộ di vật kèm theo tại rãnh mộ thứ hai (khu B)

Từ ngày 23/6 đến nay, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập 393 hài cốt liệt sĩ cùng 218 bộ di vật kèm theo tại công viên Lê Thị Riêng. Trong số này, 360 hài cốt được phát hiện riêng lẻ; 33 hài cốt còn lại được quy tập tại 8 vị trí thuộc các mộ tập thể ở khu A và khu B.

Đề nghị khảo sát vị trí được cho là nơi an táng liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai

Cùng ngày, Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết đã tiếp nhận đơn kiến nghị của bà Lê Nguyễn Hồng Minh, con gái của cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong và liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai, cố Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn, về việc xác minh, công nhận vị trí chôn cất liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai.

Trong đơn, bà Lê Nguyễn Hồng Minh bày tỏ tâm nguyện đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, xác nhận nơi chôn cất và lập hương án tưởng niệm mẹ mình.

Sau khi tiếp nhận đơn, Bộ Tư lệnh TPHCM đã có văn bản đề nghị UBND phường Tân Định tổ chức thu thập thông tin, khảo sát và xác định vị trí được cho là nơi chôn cất liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai. Việc này được thực hiện trên cơ sở thông tin, tài liệu và kiến nghị do gia đình cung cấp.

Đối với đề xuất lập hương án tưởng niệm, Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết sẽ chờ kết quả khảo sát, xác minh của UBND phường Tân Định và các cơ quan chức năng liên quan.

Nếu xác định được vị trí chôn cất liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai, Bộ Tư lệnh TPHCM sẽ đề xuất Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan tham mưu UBND TP xem xét, chỉ đạo thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quy định.

Việc xác minh hiện mới ở giai đoạn thu thập tài liệu, khảo sát thực địa; chưa có kết luận chính thức về nơi chôn cất liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai.

TPHCM sẽ đưa 7.104 mẫu hài cốt liệt sĩ ra Hà Nội bằng máy bay quân sự Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết, Ban Chỉ đạo 515 Thành phố sẽ phối hợp với các đơn vị thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ ra Hà Nội để giám định ADN. Theo kế hoạch, các mẫu sinh phẩm sẽ được niêm phong, đóng gói nghiêm ngặt trong thùng chuyên dụng, sau đó vận chuyển bằng máy bay vận tải quân sự CASA-295 từ ga quân sự sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay quân sự Gia Lâm. Từ sân bay Gia Lâm, các mẫu sẽ được đưa đến Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để tiếp nhận và thực hiện giám định ADN, phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Bộ đội dầm mưa tìm thấy thêm 11 hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng Tại TPHCM, đội quy tập phát hiện thêm 11 hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số lên 379 hài cốt. Tại TP Huế, 3.908 mẫu hài cốt liệt sĩ đã được bàn giao để giám định ADN, xác định danh tính.