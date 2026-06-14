Chiều tối 13/6 tại Đà Nẵng, Trường Tiểu học, THCS và THPT Hy Vọng (Trường Hy Vọng) tổ chức chương trình “Màu Hy Vọng” nhân dịp kỷ niệm 5 năm thành lập - đánh dấu hành trình nuôi dưỡng, giáo dục học sinh có hoàn cảnh đặc biệt trên cả nước.

Được xây dựng như một hành trình xuyên suốt, chương trình tái hiện chặng đường học tập và trưởng thành của học sinh từ những ngày đầu nhập trường đến khi tự tin bước vào giai đoạn mới của cuộc đời.

Trường Hy Vọng kỷ niệm 5 năm thành lập, đánh dấu hành trình nuôi dưỡng, giáo dục hàng trăm học sinh có hoàn cảnh đặc biệt trên cả nước.

Điểm nhấn của chương trình là lễ trưởng thành dành cho học sinh lớp 12. Đây là cột mốc đánh dấu sự hoàn thành một chặng đường quan trọng trong hành trình học tập.

Một trong những phần xúc động nhất là hoạt cảnh “Gieo những hạt mầm Hy Vọng”, tái hiện hình ảnh những ngày đầu học sinh đến trường. Từ những “hạt mầm” còn nhiều tổn thương, các em từng bước trưởng thành, trở thành những “bông hoa Hy Vọng”, biểu tượng cho hành trình lớn lên trong sự yêu thương, đồng hành của thầy cô và cộng đồng.

Các đại biểu tham dự không giấu được xúc động khi xem lại những hình ảnh của nhà trường từ những ngày đầu thành lập đến nay.

Một trong những phần xúc động nhất là hoạt cảnh “Gieo những hạt mầm Hy Vọng” để lại nhiều xúc động.

Các đại biểu tham dự không giấu được xúc động khi xem lại những hình ảnh của nhà trường từ những ngày đầu thành lập đến nay.

Phát biểu tại chương trình, bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng, đánh giá Trường Hy Vọng là mô hình giáo dục mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần tạo môi trường học tập, sinh hoạt ổn định cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt.

Theo bà Thuận, mô hình này cũng có thể trở thành kinh nghiệm tham khảo trong việc phát triển các mô hình giáo dục nội trú trong tương lai.

Khoảnh khắc các em học sinh làm lễ trưởng thành. Đại diện học sinh lớp 12 cho hay ngôi Trường Hy Vọng đã giúp các em vượt qua khó khăn và học cách trưởng thành.

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Trường Hy Vọng, cho rằng thành quả hôm nay là kết tinh của tình yêu thương từ rất nhiều cá nhân, tổ chức đã đồng hành cùng các em trong suốt 5 năm qua.

Ông Bình nhắn nhủ các học sinh tốt nghiệp THPT rằng dù sau này đi đâu, làm gì, các em vẫn luôn có một tình yêu thương mang tên Hy Vọng ở phía sau.

Buổi lễ để lại nhiều xúc động.

Đại diện học sinh lớp 12, em Lê Anh Thư xúc động chia sẻ: “Em nhận ra Trường Hy Vọng không phải là một trạm cứu trợ, mà là nơi giúp chúng em học cách lớn lên và bước tiếp trong cuộc đời. Hôm nay, đứng ở cột mốc trưởng thành này, em có một chút tự hào vì mình đã không bỏ cuộc. Trên hết là sự biết ơn. Vì nếu không có Trường Hy Vọng, có lẽ em của hiện tại sẽ rất khác”.

Trong khi đó, em Anh Khoa cho biết những ngày đầu vào trường em rất nhút nhát, thiếu tự tin. Sau 4 năm học tập, em đã thay đổi rất nhiều, trưởng thành hơn và được thầy cô trang bị kiến thức, kỹ năng sống để tiếp tục hành trình phía trước.

“Ở Trường Hy Vọng, chúng em không chỉ học tập mà còn sống như một đại gia đình, luôn đoàn kết, quan tâm và sẻ chia để cùng vượt qua khó khăn”, Khoa xúc động nói.

Tại chương trình lần này, Báo VietNamNet đã trao tặng sách cho thư viện nhà trường nhằm bổ sung nguồn tài liệu phục vụ học tập, đồng thời lan tỏa tri thức và kết nối yêu thương đến các em học sinh.

Ông Nguyễn Văn Bá, Tổng Biên tập Báo VietNamNet trao sách cho học sinh Trường Hy Vọng.

Thông qua những cuốn sách trao tặng, Báo VietNamNet mong muốn góp phần bồi đắp tri thức, đồng thời lan tỏa yêu thương đến học sinh Trường Hy Vọng.

Trường Hy Vọng (phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) - ngôi trường nội trú dành cho các em nhỏ không may mất cha mẹ vì dịch Covid-19 được thành lập năm 2021.

Sau 5 năm hoạt động, nhà trường đã tiếp nhận 363 học sinh đến từ 29 tỉnh, thành phố, thuộc 13 dân tộc. Hiện khoảng 10% học sinh đang học tiểu học, 35% học THCS, 37% học THPT và 18% đã bước vào giảng đường đại học, cao đẳng.

Bên cạnh chương trình giáo dục phổ thông, Trường Hy Vọng chú trọng phát triển toàn diện cho học sinh thông qua các câu lạc bộ và hoạt động trải nghiệm như robotics, âm nhạc, hội họa, võ thuật, làm bánh, làm thủ công, trồng cây... Qua đó giúp các em rèn luyện kỹ năng sống, nâng cao tính tự lập và định hướng tương lai.

Món quà đặc biệt trẻ em mồ côi tặng Thủ tướng Trước thềm năm học mới, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm, động viên học sinh Trường Hy Vọng và nhận món quà là những bánh xà bông do chính tay các em làm ra trong quá trình học tập.