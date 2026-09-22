Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên và Nguyễn Ngọc Trâm với bài biểu diễn vô cùng ấn tượng ở nội dung kata đồng đội nữ (karate), giành tấm HCV đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) tại Asiad 2026.
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Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 - Cập nhật liên tục Bảng tổng sắp huy chương tại ASIAD 2026, đầy đủ và chính xác.
Trực tiếp ASIAD 2026 - Cập nhật liên tục các môn thi đấu tại ASIAD 2026, đặc biệt là những nội dung có sự góp mặt của VĐV Việt Nam diễn ra trong hôm nay, ngày 22/9.