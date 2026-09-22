Trong ngày thi đấu chính thức thứ 3 tại ASIAD 2026, đoàn thể thao Việt Nam có lịch thi đấu khá bận rộn với sự góp mặt ở hàng loạt môn thế mạnh. Các VĐV sẽ tranh tài ở những nội dung quan trọng thuộc nhóm Olympic, võ thuật và các môn đồng đội.
Môn bơi là một trong những điểm nhấn lớn khi Nguyễn Thúy Hiền thi đấu 100m tự do nữ, Trần Hưng Nguyên và Nguyễn Quang Thuấn dự tranh 400m hỗn hợp nam. Đây là những nội dung được kỳ vọng khi Việt Nam sở hữu nhiều kình ngư giàu kinh nghiệm.
Ở môn boxing, Nguyễn Thị Tâm và Võ Thị Kim Ánh bước vào các trận đấu vòng loại, trong khi các xạ thủ Việt Nam tranh tài tại nội dung súng trường đồng đội nam nữ môn bắn súng.
Các môn karate, đấu kiếm, xe đạp và wushu cũng tiếp tục có đại diện Việt Nam thi đấu. Đặc biệt, wushu với nhiều VĐV trẻ góp mặt ở các nội dung biểu diễn và đối kháng được xem là một trong những niềm hy vọng giành huy chương.
Ngoài các môn cá nhân, sự chú ý của người hâm mộ còn hướng về trận đấu của U23 Việt Nam gặp U23 Uzbekistan tại bảng C bóng đá nam. Đây là màn so tài có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out.
Ngày thi đấu thứ 3 hứa hẹn sẽ là một trong những ngày sôi động của đoàn Việt Nam tại ASIAD 20 khi nhiều VĐV bước vào những thời khắc quyết định.
Bảng thành tích:
HCV (1): Kata đồng đội nữ (Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên).
HCĐ (3): Bùi Ngọc Nhi, Nguyễn Thị Diệu Ly, Teqball (đôi nam nữ; Nguyễn Hoàng Minh Tân, Trần Gia Nghi).
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Bơi
Trần Hưng Nguyên về thứ 5, Nguyễn Quang Thuấn hạng 7, ở nội dung 400m hỗn hợp nam.
Chiến thắng thuộc về Kojima Yumeki của Nhật Bản. Kình ngư 17 tuổi cũng lập kỷ lục ASIAD, phá kỷ lục cũ của đồng hương Hagino Kosuke lập năm 2014.
Wushu
Đặng Trần Phương Nhi chỉ đạt điểm 9.170 (4.65 - 2.670 - 1.85) nội dung Nam đao nữ, xếp thứ 10/10 VĐV tranh tài.
Bảng xếp hạng huy chương ASIAD 2026
(Tính đến 14h15 ngày 22/9)
HCV
Môn Karate, nội dung Kata đồng đội nữ
Thật cảm xúc! Những giọt nước mắt đã rơi trên gương mặt các cô gái Việt Nam.
Sau màn biểu diễn xuất sắc, Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên thắng Iran tuyệt đối 5-0, qua đó mang về HCV đầu tiên cho đoàn Việt Nam.
Karate
Chung kết Kata đồng đội nữ
Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên của Việt Nam thi đấu chung kết với Iran.
Bóng đá
U23 Philippines 2-1 U23 Kuwait. Đại diện Đông Nam Á kết thúc với vị trí thứ 3 bảng C.
Bóng đá
U23 Việt Nam thua U23 Uzbekisan 0-2. Với kết quả này, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh giành vé vào tứ kết ASIAD 2026.
Thể dục dụng cụ
Nguyễn Thị Quỳnh Như nhảy chống rất tốt, đạt 13,833 điểm - cao nhất trong ngày thi đấu cho đến thời điểm này.
Ở lượt nhảy 2, Như bị lỗi và có điểm 12,166. Cô cũng có 0,20 điểm thưởng. Kết quả chung của Như là 13,199, tạm xếp thứ hai.
Oksana Chusovitina, VĐV đã 51 tuổi của Uzbekistan, dẫn đầu với 13,266 điểm.
Bóng đá
U23 Uzbekistan ghi bàn thứ 2 vào lưới U23 Việt Nam.
Bóng đá
U23 Kuwait gỡ hòa 1-1 trước U23 Philippines. Santiago Rublico, cầu thủ giàu kinh nghiệm của đại diện Đông Nam Á, là người phản lưới nhà.
Bóng đá
Ở bảng C môn bóng đá nam, sau hiệp 1, U23 Uzbekistan đang tạm dẫn U23 Việt Nam 1-0.
U23 Philippines dẫn U23 Kuwait 1-0.
Trong trường hợp kết quả hai trận không thay đổi, U23 Việt Nam sẽ giành vé tứ kết.
Bắn súng
Sáng 22/9, tuyển bắn súng Việt Nam tiếp tục tranh tài tại Asiad 2026 ở nội dung dung 10m súng trường hơi đôi nam nữ. Bộ đôi Phí Thanh Thảo và Nguyễn Tâm Quang thi đấu tốt, đạt 631,7 điểm sau 60 lượt bắn, xếp hạng 4 và đủ điều kiện vào chung kết theo quy định.
Tuy nhiên, kết quả này bất ngờ bị hủy sau khi Ban tổ chức phát hiện trang phục thi đấu của 2 VĐV Việt Nam không đáp ứng tiêu chuẩn độ cứng. Cặp đôi Việt Nam lập tức không được công nhận kết quả, đồng thời mất suất tranh huy chương (vào chung kết), bất chấp những ý kiến phản hồi và khiếu nại từ Ban huấn luyện tuyển bắn súng Việt Nam...
Mời quý độc giả theo dõi tiếp:
Boxing
Võ Thị Kim Ánh đánh bại Kasthuri Keshani Hansika của Sri Lanka 5-0 hạng cân 5kg nữ.
Boxing
Nguyễn Thị Tâm thắng võ sỹ Ramisha Shrestha của Nepal 5-0, vào tứ kết hạng cân 51 kg nữ.
Xe đạp
Nguyễn Thị Thật, Nguyễn Thị Thu Mai, Nguyễn Thị Thi hoàn tất nội dung Đường trường xuất phát đồng hàng nữ. Không có VĐV Việt Nam nào vào top 10.
Wushu
Đặng Trần Phương Nhi xếp thứ 10 nội dung nam quyền nữ với tổng điêm 9.140 (4.900; 2.690; 1.550).
Bắn súng
Súng trường đồng đội nam nữ. Sau khi thi vòng loại, BCT kiểm tra và kết luận thiết bị của đội tuyển Việt Nam không hợp lệ.
Việt Nam bị loại đau đớn. Chủ nhà Nhật Bản, đội xếp thứ 5 khi thi vòng loại, được đôn lên thay thế thi chung kết.
9h08
Trưởng Đoàn Nguyễn Hồng Minh trao thưởng cho võ sĩ Nguyễn Thị Diệu Ly, người giành HCĐ nội dung Kumite 68 kg nữ.
Bắn súng
Súng trường đồng đội nam nữ.
Hai VĐV Nguyễn Tâm Quang, Phí Thanh Thảo lọt vào top 4 vòng loại, sẽ thi chung kết tranh HCV.
Karate
Kata đồng đội nữ.
Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên xuất sắc thắng đối thủ Đài Bắc Trung Hoa 5-0 ở bán kết. Đội nữ Việt Nam sẽ thi chung kết với Iran lúc 13h50.
Bơi
Nguyễn Quang Thuấn xếp thứ 6, Trần Hưng Nguyên thứ 9, nội dung vòng loại 400m hỗn hợp nam. Cả hai đều vào thi chung kết.
Karate
Kata đồng đội nữ.
Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên thắng đối thủ Nepal 5-0, vào bán kết gặp đội Đài Bắc Trung Hoa.
Xe đạp
Nguyễn Thị Thật, Nguyễn Thị Thu Mai, Nguyễn Thị Thi đang thi chung kết đường trường xuất phát đồng hàng nữ
Bóng chuyền bãi biển
Vòng bảng bóng chuyền bãi biển nữ, các cặp Đinh Thị Mỹ Ngà - Mai Hồng Hạnh; Nguyễn Lê Thị Tường Vy - Mai Hồng Hạnh thắng cặp Macau (Trung Quốc) và Mông Cổ với cùng tỷ số 2-0.
Wushu
Đỗ Đức Tài đạt điểm 9.213 (4.80; 2.663; 1.75) nội dung nam quyền nam, đứng hạng 15 trong số 18 VĐV tranh tài.
Lịch thi đấu ASIAD 2026 đoàn Việt Nam hôm nay 22/9