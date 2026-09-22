Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam 0-1 U23 Uzbekistan: Bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan - Pha tổ chức tấn công sắc nét của U23 Uzbekistan, Urinboev thực hiện cú bám bóng kỹ thuật qua đầu thủ môn Cao Văn Bình, mở tỷ số trận đấu.

Trong ngày thi đấu chính thức thứ 3 tại ASIAD 2026, đoàn thể thao Việt Nam có lịch thi đấu khá bận rộn với sự góp mặt ở hàng loạt môn thế mạnh. Các VĐV sẽ tranh tài ở những nội dung quan trọng thuộc nhóm Olympic, võ thuật và các môn đồng đội.

Môn bơi là một trong những điểm nhấn lớn khi Nguyễn Thúy Hiền thi đấu 100m tự do nữ, Trần Hưng Nguyên và Nguyễn Quang Thuấn dự tranh 400m hỗn hợp nam. Đây là những nội dung được kỳ vọng khi Việt Nam sở hữu nhiều kình ngư giàu kinh nghiệm.

Ở môn boxing, Nguyễn Thị Tâm và Võ Thị Kim Ánh bước vào các trận đấu vòng loại, trong khi các xạ thủ Việt Nam tranh tài tại nội dung súng trường đồng đội nam nữ môn bắn súng.

Các môn karate, đấu kiếm, xe đạp và wushu cũng tiếp tục có đại diện Việt Nam thi đấu. Đặc biệt, wushu với nhiều VĐV trẻ góp mặt ở các nội dung biểu diễn và đối kháng được xem là một trong những niềm hy vọng giành huy chương.

Ngoài các môn cá nhân, sự chú ý của người hâm mộ còn hướng về trận đấu của U23 Việt Nam gặp U23 Uzbekistan tại bảng C bóng đá nam. Đây là màn so tài có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out.

Ngày thi đấu thứ 3 hứa hẹn sẽ là một trong những ngày sôi động của đoàn Việt Nam tại ASIAD 20 khi nhiều VĐV bước vào những thời khắc quyết định.

Bảng thành tích:

HCV (1): Kata đồng đội nữ (Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên).

HCĐ (3): Bùi Ngọc Nhi, Nguyễn Thị Diệu Ly, Teqball (đôi nam nữ; Nguyễn Hoàng Minh Tân, Trần Gia Nghi).

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