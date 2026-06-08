MS 2026.149

6 năm kiệt quệ vì bệnh phổi

Bi kịch bắt đầu ập xuống gia đình nhỏ vào đầu năm 2020. Một lần ho ra máu dữ dội, anh được đưa vào Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Kết quả chẩn đoán: anh bị giãn phế nang, 2 lá phổi đã xơ hóa nghiêm trọng, buộc bác sĩ phải can thiệp nút mạch khẩn cấp.

Không từ bỏ hy vọng, gia đình tiếp tục đưa anh sang Bệnh viện Phổi Trung ương với mong muốn phẫu thuật kén khí.

“Khi đưa sang Bệnh viện Phổi Trung ương, các bác sĩ đầu ngành cũng đành lắc đầu bất lực vì bệnh của chồng tôi quá nặng. Phổi đã hỏng hoàn toàn, nếu động dao kéo lúc đó, anh ấy chắc chắn sẽ tử vong ngay trên bàn mổ”, chị Nguyễn Thị Thương (SN 1989), vợ anh Thắng, nghẹn ngào nhớ lại.

Cũng từ đó, chuỗi ngày điều trị của anh Thắng kéo dài ở viện. Năm 2023, anh Thắng lại được đưa vào Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Bác sĩ cho biết, kén khí trong phổi của anh bị vỡ dẫn đến suy hô hấp cấp tính, buộc phải gây dính màng phổi để cầm cự.

Nhận thấy tình trạng ngày càng nguy kịch, có thể tử vong bất cứ lúc nào, các bác sĩ tư vấn phương án duy nhất để cứu sống anh Thắng là ghép phổi.

Theo gia đình tìm hiểu, chi phí cho một ca ghép phổi lên tới hơn 1 tỷ đồng, chưa kể thuốc men và quá trình hồi phục hậu phẫu kéo dài sau đó. Với một gia đình thuần nông, quanh năm chỉ bám vào vài sào ruộng, số tiền ấy vượt ngoài sức tưởng tượng.

Không còn khả năng điều trị tận gốc, anh Thắng đành trở về quê uống thuốc cầm cự. Suốt nhiều năm qua, mỗi năm anh phải nhập viện cấp cứu hàng chục lần. Sau mỗi đợt tràn dịch, suy hô hấp, sức khỏe của người đàn ông trụ cột gia đình lại càng suy giảm hơn. Từ một người đàn ông khỏe mạnh, nặng 70kg, giờ đây anh Thắng chỉ còn khoảng 50kg.

Sau ca ghép phổi, anh Thắng liên tục gặp biến chứng, phải trải qua thêm 4 cuộc phẫu thuật nữa

Đến cuối tháng 5/2026, cơ thể anh Thắng suy kiệt hoàn toàn, phổi suy giai đoạn cuối và không thể tự hô hấp. Tại Bệnh viện Việt Đức, nhận thấy sự sống của bệnh nhân chỉ còn tính bằng ngày, các bác sĩ đã chỉ định ghép phổi khẩn cấp.

Đứng trước ranh giới sinh tử của chồng, chị Thương đành bán mảnh ruộng - tài sản giá trị nhất của gia đình - được 400 triệu đồng, đồng thời vay lãi thêm 200 triệu đồng để chạy chữa cho chồng.

Theo phòng Công tác xã hội của bệnh viện, bệnh nhân Tạ Văn Thắng có tiền sử bệnh phổi tắc nghẽn từ năm 2020. Đến tháng 5/2026, bệnh nhân suy phổi giai đoạn cuối và được chỉ định ghép phổi.

Gia đình đã vay mượn để đóng khoản chi phí ban đầu hơn 600 triệu đồng. Tuy nhiên, số tiền này vẫn chưa đủ cho toàn bộ quá trình điều trị. Sau ghép, bệnh nhân còn phải dùng thuốc định kỳ lâu dài.

Dù hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bệnh viện vẫn tạo điều kiện để anh Thắng được phẫu thuật trước nhằm giữ lại sự sống.

Tuy nhiên, sau ca ghép phổi, anh Thắng liên tục gặp biến chứng nặng, phải trải qua thêm 4 cuộc phẫu thuật nữa. Hiện anh phải chạy ECMO liên tục với chi phí vô cùng tốn kém, mỗi ngày tiêu tốn hàng chục triệu đồng.

Số tiền gia đình vay mượn được giờ đã cạn kiệt hoàn toàn. Họ không còn tài sản nào để bán, cũng không biết bấu víu vào đâu giữa lúc tính mạng anh Thắng vẫn đang mong manh.

Lá thư xúc động của con gái gửi bố trước ngày ghép phổi

Lá thư của cô bé Tạ Thanh Thảo gửi động viên anh Thắng trước khi ghép phổi

Vợ chồng anh Thắng có 3 người con: Tạ Gia Hưng (13 tuổi), Tạ Thanh Thảo (9 tuổi) và Tạ Thùy Dương (7 tuổi). Biết bố bệnh nặng, trước khi thực hiện ca ghép phổi, anh Thắng đã nhận được bức thư của con gái Thanh Thảo gửi:

“Bố ơi! Con cảm thấy bố không được may như các bạn đồng trang lứa của bố vì bố mắc bệnh về phổi. Bố không thể đi làm kiếm tiền nhưng dù như vậy con vẫn luôn ở phía sau để cổ vũ và động viên bố.

Đi viện là điều rất hiếm đối với người khác còn với bố thì đó là chuyện hết sức bình thường vì bố đi viện quanh năm. Bệnh viện cũng là nơi sinh sống của bố.

Nhưng không sao bố ạ! Mẹ và chúng con đều là nguồn động lực của bố. Vì thế mẹ phải làm lụng rất vất vả để lấy tiền nuôi chúng con và chữa bệnh cho bố nữa.

Khi thấy bố mệt, con thương bố nhiều lắm! Đôi lúc con chỉ muốn ở bên bố thật lâu để có thể trò chuyện và tâm sự với bố.

Khi đi trên đường, con thấy rất nhiều bạn được bố đưa đi chơi. Con cũng muốn được bố dẫn đi chơi như vậy lắm. Nhưng con luôn tự an ủi mình rằng rồi bố của con cũng sẽ khỏi bệnh để dẫn cả nhà đi chơi”.

Lá thư với những lời lẽ ngây thơ nhưng chứa đầy tình cảm khiến ai đọc được cũng nghẹn lòng.

“Cháu Thảo đêm nào cũng ôm chiếc áo của bố mới chịu ngủ. Mỗi lần nghe các con hỏi bố bao giờ về, tôi chẳng biết nói sao cho các con hiểu. Thực sự lúc này gia đình tôi như đi vào ngõ cụt, chồng vẫn nằm viện còn viện phí thì chưa biết xoay xở ở đâu”, chị Thương bật khóc.

Đêm nào bé Thảo cũng ôm chiếc áo của bố ngủ

Ông Nguyễn Văn Lãi, Trưởng thôn Đại Phu, cho biết, gia đình anh Tạ Văn Thắng thuộc diện khăn tại địa phương. Trước đây anh Thắng làm công nhân, còn chị Thương là giáo viên, gia đình có 3 con nhỏ đang tuổi ăn học nên kinh tế không mấy dư giả. Mấy năm nay anh Thắng mắc bệnh nặng, gia đình phải bán ruộng và vay mượn để chữa bệnh cho anh.

“Ở địa phương, chúng tôi cũng đã kêu gọi bà con chung tay hỗ trợ phần nào nhưng không thấm vào đâu so với chi phí điều trị hiện tại. Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm, cộng đồng chung tay giúp đỡ để anh Thắng có thêm cơ hội được sống, trở về với vợ con”, ông Lãi chia sẻ.

Bạn đọc giúp anh Tạ Văn Thắng có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.149 (anh Tạ Văn Thắng) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Nguyễn Thị Thương (vợ của anh Thắng) theo địa chỉ: Thôn Đại Phu, xã Kiều Phú, TP Hà Nội. Số điện thoại: 0983035721.

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