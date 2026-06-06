MS 2026.147

2 con mắc bệnh hiểm nghèo

Suốt 6 năm qua, chị Nguyễn Thị Tâm (SN 1984, tỉnh Hà Tĩnh) liên tục khăn gói đưa 2 con trai là bé Phan Xuân Nam và Phan Xuân Phúc ra Hà Nội điều trị bệnh ung thư não.

Không biết đã bao nhiêu lần, người mẹ nghèo ấy phải lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong, cố gắng mạnh mẽ đồng hành cùng các con để giành giật sự sống.

Năm 2020, căn nhà nhỏ của vợ chồng chị Tâm và anh Phan Xuân Thuận (SN 1982) ngập tràn niềm vui khi đón thêm thành viên thứ 3 là bé Phan Xuân Phúc. Nhưng niềm hạnh phúc ấy thật ngắn ngủi.

Tháng 6/2020, bé Phan Xuân Nam (SN 2014) bất ngờ xuất hiện những biểu hiện bất thường như buồn nôn, đau đầu dữ dội và đi đứng loạng choạng. Lo sợ có điều chẳng lành, vợ chồng chị Tâm lập tức đưa con ra Bệnh viện Nhi Trung ương thăm khám.

Kết quả chụp cộng hưởng từ khiến người mẹ nghèo chết lặng: trong não bé Nam có một khối u kích thước 4cm nằm ở tiểu não. Kết quả sinh thiết sau đó xác định đây là khối u ác tính cấp độ IV - mức độ nguy hiểm cao.

Chưa đầy 2 tháng sau, bé Nam phải trải qua liên tiếp 2 ca phẫu thuật. Lần đầu vào tháng 8/2020 để dẫn lưu não thất, lần thứ hai vào tháng 9/2020 nhằm cắt bỏ khối u ác tính. Thế nhưng, những ca mổ đau đớn ấy chỉ mới là khởi đầu cho chuỗi ngày đầy cam go phía trước.

Sau đó, Nam tiếp tục chuyển sang Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để thực hiện 31 mũi xạ trị. Chưa dừng lại ở đó, bé còn phải trải qua 60 tuần truyền hóa chất. Những đợt điều trị kéo dài khiến cơ thể Nam gần như không còn sức chống đỡ. Do ảnh hưởng tới dây thần kinh số 7, Nam bị méo miệng, lác mắt và đến nay vẫn chưa đi lại được, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc hoàn toàn vào mẹ.

Năm 2020 bé Phan Xuân Nam (bên trái) bị ung thư não, đến đầu năm 2025, em trai Nam là bé Phan Xuân Phúc (bên phải) tiếp tục mắc căn bệnh này

Năm nay, nếu khỏe mạnh, Nam đã chuẩn bị bước vào lớp 6. Thế nhưng, bệnh tật khiến giấc mơ đến trường của cậu bé đành dang dở.

Chị Tâm nghẹn ngào chia sẻ: "Mỗi lần tỉnh táo, Nam lại thì thào nói với tôi: Con muốn đi học để biết chữ. Con muốn xem trò chơi trong điện thoại...". Với Nam, ước mơ được biết chữ trở nên xa vời sau những năm thường xuyên sống ở bệnh viện.

Nỗi đau và sự kiệt quệ vì chăm sóc bé Nam chưa nguôi ngoai thì đến tháng 2/2025, bi kịch một lần nữa giáng xuống gia đình chị Tâm. Con út là bé Phan Xuân Phúc (SN 2020) cũng xuất hiện những triệu chứng giống hệt anh trai trước đây như nôn ói, đau đầu, đi loạng choạng và sụt cân nhanh chóng.

Hai con cùng mắc bệnh hiểm nghèo, kinh tế gia đình chị Nguyễn Thị Tâm ngày càng khó khăn

Linh tính của người mẹ mách bảo điều chẳng lành, chị Tâm lập tức đưa con ra Bệnh viện Nhi Trung ương thăm khám. Ngày nhận kết quả chẩn đoán, chị gần như suy sụp khi biết bé Phúc cũng mắc ung thư não.

Ngay sau đó, Phúc trải qua 2 cuộc phẫu thuật. Từ tháng 4 đến tháng 6/2025, Phúc tiếp tục hành trình xạ trị với 31 mũi tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và vẫn đang bước vào hành trình 60 tuần truyền hóa chất.

May mắn hơn anh trai, hiện tại Phúc vẫn có thể đi lại được nên tình trạng tạm thời ổn định hơn. Tuy nhiên, chặng đường điều trị phía trước của bé vẫn còn rất dài và gian nan.

Từ năm 2020 đến nay, 2 con trai liên tiếp mắc bệnh hiểm nghèo nên cuộc sống của chị Tâm và 2 con gần như gắn liền với bệnh viện

Mong cộng đồng giúp đỡ

Từ năm 2020 đến nay, cuộc sống của chị Tâm gần như gắn liền với bệnh viện. Một mình chị túc trực chăm sóc hai con nhỏ đang từng ngày chống chọi với bệnh tật, còn anh Thuận ở quê vừa làm thuê kiếm sống, vừa chắt chiu từng đồng lo chi phí điều trị cho các con.

Thế nhưng, đồng lương công nhân ít ỏi của anh không thể cáng đáng nổi chi phí điều trị. Ngoài ra, anh còn phải lo thuốc thang cho người mẹ già đã ngoài 80 tuổi và chăm sóc cô con gái đầu Phan Thuỳ Linh, đang học lớp 7.

Chi phí điều trị cho anh em Nam và Phúc là con số quá lớn đối với gia đình chị Tâm. Riêng bé Nam, chi phí điều trị đến nay đã lên tới khoảng 250 triệu đồng sau khi được bảo hiểm y tế hỗ trợ. Trong khi đó, việc chữa trị cho bé Phúc cũng tiêu tốn khoảng 175 triệu đồng.

Bé Phan Xuân Nam hiện đã bị liệt hai chân, mất khả năng hoạt động

Dù đã nhận được sự giúp đỡ từ họ hàng, người thân và bà con làng xóm, đến nay vợ chồng chị Tâm vẫn đang gánh khoản nợ khoảng 75 triệu đồng.

“Nhìn Nam ngồi một chỗ, lúc nào cũng mong được về nhà đi học để biết chữ mà tôi đau lòng lắm. Còn Phúc đang tập đi lại, lúc nào tôi cũng thấp thỏm sợ bệnh của con tái phát”, chị Tâm tuyệt vọng nói.

Mỗi lần nghe con gái ở nhà gọi điện hỏi: “Mẹ ơi, bao giờ các em được về nhà?” chị Tâm lại nghẹn lòng. Bởi chính chị cũng không biết đến bao giờ mẹ con chị mới có thể về nhà.

Mắc bệnh giống anh trai, bé Phan Xuân Phúc cũng gồng mình chiến đấu với bạo bệnh

Ông Trần Văn Trọng, Trưởng thôn Bắc Thành (xã Yên Hoà), cho biết: “Gia đình chị Nguyễn Thị Tâm thuộc diện khó khăn tại địa phương. Hai vợ chồng làm nông, thu nhập thấp nhưng không may cả hai con trai đều mắc bệnh hiểm nghèo. Vợ chồng chị thường xuyên đưa con đi viện điều trị nên kinh tế ngày càng kiệt quệ.

Lúc này, nếu được cộng đồng giúp đỡ, 2 bé Nam và Phúc sẽ có thêm điều kiện chữa bệnh, giúp gia đình chị Tâm vượt qua khó khăn”.

Bạn đọc giúp bé Phan Xuân Nam và Phan Xuân Phúc có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.147 (Xuân Nam, Xuân Phúc) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Nguyễn Thị Tâm (mẹ của 2 bé) theo địa chỉ: Thôn Bắc Thành, xã Yên Hòa, tỉnh Hà Tĩnh. Số điện thoại: 0354367613.

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