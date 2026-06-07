MS 2026.148

Gia cảnh đặc biệt

Ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Dưng (SN 1977) cùng hai người con là Phạm Thị Duyên (SN 2000) và Phạm Duy Hòa (SN 2001) nằm lọt thỏm giữa khu đất cỏ mọc um tùm, gần như tách biệt với xung quanh.

Ngôi nhà của mẹ con bà Dưng nằm lọt thỏm giữa đám cỏ dại um tùm. Ảnh: Hải Sâm

Căn nhà tình nghĩa được xây dựng từ nhiều năm trước nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Mái ngói võng xuống như chỉ chờ đổ sập, tường loang lổ những mảng ẩm mốc, cánh cửa xiêu vẹo. Căn bếp phía sau bị tốc mái, không còn đủ sức chống chọi với những trận mưa gió.

Vừa bước vào bên trong, mùi khai nồng nặc lập tức bao trùm không gian chật hẹp. Trong nhà chỉ có một chiếc giường cũ kỹ với tấm chiếu đã sờn rách. Trên đó, bé gái gần 2 tuổi nằm lặng lẽ.

Khuôn mặt non nớt của bé chi chít những vết xước, vết cào cấu. Có vết đã đóng mày, có vết vẫn còn rớm máu.

Khi có người lạ đến gần, bé gái lập tức thu mình lại. Đôi tay nhỏ xíu vô thức đưa lên che mặt như để tự bảo vệ bản thân. Ánh mắt bé lúc nào cũng ngơ ngác, dè chừng. Dưới gầm chiếc giường cũ là những vệt nước tiểu khô đen sẫm, bốc mùi hôi hám.

Bé gái gần 2 tuổi nằm lặng lẽ, không được vui đùa như những đứa trẻ cùng tuổi khác. Ảnh: Hải Sâm

Theo người thân và chính quyền địa phương, những vết thương trên khuôn mặt bé gái được cho là xuất hiện trong những lần người cậu ruột của bé là Phạm Duy Hòa lên cơn kích động.

Cách nơi cháu bé nằm một cánh cửa gỗ là căn bếp cũ của gia đình đã bị tốc mái, hiện được quây lại bằng lưới sắt để giữ anh Hòa bên trong. Do mắc bệnh tâm thần, mọi sinh hoạt hằng ngày của anh đều cần người hỗ trợ. Anh đi vệ sinh không tự chủ, cơ thể và quần áo thường trong tình trạng nhếch nhác, hôi hám.

Hoàn cảnh của cả gia đình cháu bé đều rất đặc biệt. Bà ngoại Nguyễn Thị Dưng và mẹ cháu là Phạm Thị Duyên đều thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội do mắc bệnh tâm thần.

Khi có người lạ đến gần, bé gái vô thức đưa tay lên che mặt như để tự bảo vệ bản thân. Ảnh: Hải Sâm

Bà Nguyễn Thị Huế (SN 1975), chị gái bà Dưng, cho biết trước đây em gái vẫn đi làm rồi tối về chăm sóc các con. Tuy nhiên, khoảng hơn một năm trở lại đây, bà Dưng thường xuyên vắng nhà, lâu lâu mới về. Trong khi đó, bệnh tình của anh Hòa ngày càng nặng và thường xuyên lên cơn kích động.

“Thời gian trước, bà Dưng nhốt Hòa sau chuồng bò. Khu vực đó điều kiện sinh hoạt rất thiếu thốn nên sau đó gia đình đã đưa cháu vào trong nhà. Tuy nhiên, trong những lần mất kiểm soát, Hòa vẫn có thể gây nguy hiểm cho cháu bé”, bà Huế nói.

Trên khuôn mặt non nớt của bé gái gần 2 tuổi đầy những vết xước, vết cào cấu. Ảnh: Hải Sâm

Cũng theo bà Huế, khoảng vài tháng gần đây, gia đình đã dùng lưới sắt chắn trước cửa căn bếp cũ để hạn chế việc anh Hòa di chuyển tự do,

"Từ trước đến nay, tôi và cậu ruột 2 cháu thường hỗ trợ cơm, nước uống cho các cháu và sữa cho bé gái, khi thì nấu đưa đến, khi thì đặt ship. Dù vậy mỗi lần lên cơn các cháu lại đổ hết nước, khát quá lại giật rồi đánh nhau. Nhà tôi có cả cháu nội, cháu ngoại còn nhỏ sống chung nên cũng không thể nuôi cháu bé được", bà Huế tâm sự.

Bà Huế cho biết thêm, chị Duyên bị lợi dụng nên mang thai và sinh ra cháu bé. Từ khi chào đời, việc chăm sóc cháu chủ yếu dựa vào sự hỗ trợ của người thân, hàng xóm và chính quyền địa phương. Sữa, bỉm và thức ăn nhiều lần được các mạnh thường quân vận động quyên góp.

“Lúc con bé còn nhỏ, chúng tôi phải thay nhau đến thay bỉm, vệ sinh, cho cháu uống sữa vì Duyên cũng không thể tự chăm con”, bà Bùi Thị Kim Liên, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Đồng Sơn, cho biết.

Cậu ruột của bé gái là Phạm Duy Hoà mắc bệnh tâm thần. Ảnh: Hải Sâm

Trong khi đó, anh Nguyễn Nam Thanh (SN 1986), em trai bà Dưng cho hay, dù rất thương các cháu và vẫn qua lại thăm nom nhưng không thể trực tiếp chăm sóc thường xuyên vì vợ chồng anh cũng đang phải chăm mẹ già bị tai biến cùng 3 con nhỏ.

“Vừa qua, chúng tôi đã hoàn thiện hồ sơ để đưa Hòa vào cơ sở chăm sóc và phục hồi chức năng dành cho người tâm thần của tỉnh. Tuy nhiên, cơ sở đang quá tải bệnh nhân nam nên tạm dừng tiếp nhận”, anh Thanh chia sẻ.

Căn bếp cũ của gia đình đã bị tốc mái, hiện được quây lại bằng lưới sắt để giữ anh Hoà bên trong. Ảnh: Hải Sâm

Mẹ cháu bé là Phạm Thị Duyên, thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội do bệnh tâm thần. Ảnh: Hải Sâm

Gần 2 tuổi, cháu bé chưa có giấy khai sinh

Trong hoàn cảnh đặc biệt ấy, bé gái gần 2 tuổi vẫn đang lớn lên trong môi trường thiếu an toàn, thiếu sự chăm sóc đầy đủ và đến nay vẫn chưa được đăng ký khai sinh. Việc chưa có giấy tờ hộ tịch khiến các quyền lợi cơ bản của cháu chưa được bảo đảm đầy đủ.

Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Đồng Sơn cho biết, gia đình bà Dưng thuộc diện hộ nghèo và đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội tại địa phương.

Theo bà Hằng, trước đây bà Dưng vẫn trực tiếp chăm sóc các con nhưng thời gian gần đây không có mặt tại địa phương nên việc nuôi dưỡng các cháu gặp nhiều khó khăn.

“Vừa rồi, chúng tôi đã hướng dẫn anh Nam làm hồ sơ nâng mức khuyết tật của Hòa từ khuyết tật nặng lên khuyết tật đặc biệt nặng để đưa vào Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng cho người tâm thần của tỉnh nhưng chưa được tiếp nhận.

Đối với cháu bé là con của Duyên, trước đây phường đã lập hồ sơ để đưa cháu vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh nhưng bà Dưng không đồng ý nên chưa thực hiện được.

Việc cháu bé chưa có giấy khai sinh là do các thủ tục hộ tịch chưa thể hoàn tất vì thiếu giấy tờ cá nhân của người mẹ và sự phối hợp chưa đầy đủ từ phía gia đình. Chính quyền địa phương đang tích cực vận động, hướng dẫn người thân hoàn thiện các thủ tục cần thiết.

Hiện phường Đồng Sơn đang phối hợp với các đơn vị liên quan để xem xét tiếp nhận anh Hòa vào cơ sở điều trị phù hợp, đồng thời xây dựng phương án hỗ trợ bảo trợ xã hội cho cháu bé. Nếu gia đình không đồng ý các phương án hỗ trợ thì địa phương vẫn phải tìm hướng xử lý, không thể để tình trạng này kéo dài được”, bà Hằng nói.

Căn nhà xuống cấp trầm trọng, mái ngói võng xuống chỉ chờ đổ sập. Ảnh: Hải Sâm

Giữa căn nhà cũ kỹ, xuống cấp và thiếu vắng hơi ấm của một mái ấm đúng nghĩa, bé gái gần 2 tuổi vẫn ngày ngày lớn lên trong sự bất an, thiệt thòi và thiếu thốn đủ bề. Điều bé cần lúc này không chỉ là một mái nhà an toàn hay những bữa ăn đủ đầy, mà còn là sự quan tâm, bảo vệ kịp thời để tuổi thơ không tiếp tục bị những tổn thương và bất hạnh.

Bạn đọc giúp mẹ con chị Phạm Thị Duyên có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.148 (mẹ con chị Phạm Thị Duyên) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến bà Nguyễn Thị Huế (chị gái bà Dưng) theo địa chỉ: Tổ dân phố Thuận Ninh, phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị. Số điện thoại: 0364061231

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