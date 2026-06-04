MS 2026.145

Tai nạn dập tắt giấc mơ dang dở của chàng trai 17 tuổi

Suốt 4 tháng qua, chàng trai Vàng Việt Hùng (17 tuổi, trú tại bản Hát Nam, xã Mường Than, tỉnh Lai Châu) nằm bất động trên giường bệnh. Trải qua mấy cuộc phẫu thuật, chuyển từ bệnh viện này sang bệnh viện khác với chi phí hàng trăm triệu đồng đã đẩy gia đình Hùng vào cảnh kiệt quệ.

Bị tai nạn chấn thương nặng, suốt 4 tháng qua, chàng trai Vàng Việt Hùng (17 tuổi) nằm bất động trên giường bệnh

Ngồi thất thần ngoài hành lang phòng bệnh, chị Lò Thị Quynh (SN 1987) - mẹ của Hùng liên tục đưa tay lau nước mắt.

Chị Quynh kể, thương bố mẹ vất vả, sau khi học hết lớp 9, Hùng chủ động xin nghỉ học để đi làm thuê kiếm tiền phụ giúp gia đình.

Rời bản làng, Hùng khăn gói xuống Hải Dương làm thuê. Đi làm chưa được bao lâu thì xảy ra tai nạn. Đó là vào đêm muộn 5/2/2026, trên đường đi làm thêm trở về, không may Hùng gặp tai nạn giao thông bất tỉnh tại chỗ.

Sau khi được sơ cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, ngay trong đêm, Hùng được chuyển ngay lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) do chấn thương nặng.

Rạng sáng 6/2, các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu để giành giật sự sống cho Hùng. Cũng từ đây, chuỗi ngày đằng đẵng “bám viện” đầy nước mắt của mẹ con Hùng bắt đầu.

Trong suốt 46 ngày đầu tiên, sau ca phẫu thuật sọ não, Hùng được điều trị tích cực tại Bệnh viện Việt Đức. Gần 2 tháng tiếp theo, Hùng được chuyển sang Viện Bỏng Quốc gia để điều trị các vết loét sâu ở vùng xương cụt và xương hông do nằm bất động quá lâu.

Hiện Hùng đã quay trở lại Bệnh viện Việt Đức để tiếp tục phẫu thuật ghép mô sọ não. Theo chẩn đoán của các bác sĩ, tình trạng của Hùng vẫn rất nặng. Khi nhập viện, bệnh nhân trong trạng thái lơ mơ, chỉ số Glasgow chỉ đạt 8 điểm, phải thở qua mở khí quản. Vùng mổ bán cầu não phải xuất hiện tình trạng phồng do giảm tri giác. Dù đang được điều trị ghép sọ nhưng nguy cơ để lại di chứng nặng nề.

Chị Quynh chỉ mong con trai mình còn cơ hội được sống…

Nhìn đứa con trai khỏe mạnh, hiếu thảo ngày nào giờ nằm bất động, không còn nhận biết được mọi thứ xung quanh, trái tim người mẹ như thắt lại.

“Cháu ngoan lắm, đi làm được đồng nào cũng gửi về phụ bố mẹ. Giờ con thế này, tôi chỉ mong con còn cơ hội được sống thôi…”, chị Quynh nghẹn ngào.

Để có tiền gửi về quê, Hùng không nề hà bất cứ công việc gì, từ học nuôi cá, làm phụ xây rồi chạy bàn ở quán ăn từ sáng sớm đến đêm khuya.

“Từng đồng tiền công ít ỏi con đều chắt chiu dành dụm với mong muốn sửa lại căn nhà dột nát cho bố mẹ và có chút vốn liếng để lập nghiệp sau này. Ai ngờ tai nạn khiến con ra nông nỗi này”, chị Quynh đau xót nói.

Để níu giữ sự sống cho con trai, gia đình chị Quynh đã bán sạch tài sản đáng giá, vay mượn khắp nơi

"Chỉ mong con còn sống..."

Đến nay, sau hàng loạt ca phẫu thuật kéo dài suốt hơn 4 tháng qua để giữ sự sống, cơ thể gầy gò của chàng trai trẻ chằng chịt những vết sẹo. Đôi mắt Hùng vô hồn, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc hoàn toàn vào người thân và thiết bị y tế hỗ trợ.

Từ ngày con trai gặp nạn, gia đình chị Quynh đã vay mượn khắp nơi với số tiền hơn 400 triệu đồng, từ họ hàng, làng xóm, thậm chí cả vay lãi bên ngoài.

Chị Quynh phải bỏ hết công việc phụ xây để theo con vào viện. Một mình chồng chị, anh Vàng Văn Ngoan ở nhà tranh thủ làm việc và xoay xở để có thêm chi phí điều trị cho Hùng. Còn em trai Hùng là Vàng Thanh Hòa (SN 2010) cũng đã nghỉ học đi làm thuê để đỡ đần thêm cho gia đình.

Trong suốt 4 tháng xoay xở chi phí điều trị cho con trai bị tai nạn nghiêm trọng, gia đình chị Lò Thị Quynh lâm vào cảnh khó khăn

Hiện trong nhà có tài sản gì đáng giá cũng đã bán sạch, những nơi có thể vay mượn cũng không còn khả năng giúp. Gia đình chị Quynh hoàn toàn rơi vào cảnh khánh kiệt, không còn khả năng chi trả viện phí và các cuộc phẫu thuật tiếp theo cho em. Trong khi hành trình níu giữ sự sống cho Hùng vẫn còn rất dài và gian nan phía trước.

Lúc này, mỗi một sự chia sẻ, giúp đỡ của cộng đồng sẽ giúp Hùng có thêm hy vọng được sống, giúp gia đình chị Quynh vượt qua khó khăn.

Bạn đọc giúp em Vàng Việt Hùng có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.145 (em Vàng Việt Hùng) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Lò Thị Quynh (mẹ của Hùng) theo địa chỉ: Bản Hát Nam, xã Mường Than, tỉnh Lai Châu. Số điện thoại: 0348007421.

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