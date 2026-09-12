Chiều 12/9, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân va chạm giữa tàu cá và xuồng tại thôn Hải Tân, xã Phan Rí Cửa (tỉnh Lâm Đồng), khiến người đàn ông bị mất tích, thi thể được tìm thấy sau đó.

Thi thể nạn nhân được tìm thấy và bàn giao cho gia đình sau nhiều giờ mất tích. Ảnh: Tiến Ngọc

Trước đó, sáng cùng ngày, tàu cá mang số hiệu BTh 99632TS dài 16,4m, công suất 572CV, do thuyền trưởng là ông Đ.T. (45 tuổi, ở xã Phan Rí Cửa, Lâm Đồng) điều khiển, đã xảy ra va chạm với xuồng nhỏ chở 6 người tại cửa biển thôn Hải Tân, xã Phan Rí Cửa.

Sau va chạm, tàu cá BTh 99632TS đã cứu vớt được 5 người trên xuống, còn anh V.V.D. (32 tuổi) mất tích. Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 7 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Lâm Đồng) điều 1 xe chuyên dụng cùng 7 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp Đồn Biên phòng Hòa Minh và Công an xã Phan Rí Cửa tổ chức tìm kiếm.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể anh D. và đưa lên bờ, bàn giao cho cơ quan chức năng và gia đình.

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.