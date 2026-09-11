Sáng 11/9, ngư dân trên tàu cá BTh 99588TS đã bàn giao một thi thể cho cơ quan chức năng.

Thi thể được phát hiện mắc kẹt trong lưới trên biển được đưa về Đặc khu Phú Quý. Ảnh: N.X

Trươc đó, vào tối 10/9, ngư dân tàu cá BTh 99588TS đang đánh bắt trên vùng biển Lâm Đồng thì phát hiện thi thể người bị mắc kẹt trong lưới. Vị trí cách Đặc khu Phú Quý khoảng 21 hải lý. Sau đó, các ngư dân đã trục vớt thi thể, đưa về đảo để bàn giao cho lực lượng chức năng.

Thi thể đang được bảo quản để chờ kết quả khám nghiệm nhằm làm rõ nguyên nhân tử vong cũng như xác định danh tính chính xác của nạn nhân.

Tìm thấy 2 thi thể trên kênh Tàu Hủ Công an TPHCM đã tìm thấy 2 thi thể nam giới bị đuối nước trên kênh Tàu Hủ, thuộc phường Sài Gòn.



