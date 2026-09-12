Ngày 12/9, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân cho biết, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn đã phát hiện thi thể 2 thuyền viên mất tích trong vụ tàu kéo Nghi Quân 19 bị chìm trên vùng biển Nam Du.

Trước đó, khoảng 15h55 ngày 10/9, Sở Chỉ huy Vùng 5 Hải quân nhận được thông tin tàu kéo Nghi Quân 19 bị chìm tại khu vực cách đảo Nam Du khoảng 12 hải lý về phía đông nam.

Thời điểm gặp nạn, trên tàu có 3 thuyền viên. Sau đó, một người được cứu, còn 2 người mất tích.

Tàu 526 tham gia tìm kiếm, cứu nạn. Ảnh: Bộ Tư lệnh Vùng 5

Ngay sau khi nhận thông tin, khoảng 16h15 ngày 10/9, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân điều động tàu 526 thuộc Lữ đoàn 127 cơ động đến khu vực tàu gặp nạn để tổ chức tìm kiếm.

Tại hiện trường, tàu 526 chỉ huy các lực lượng tìm kiếm người mất tích. Công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do thời tiết xấu, biển động và tầm nhìn hạn chế.

Đến 7h ngày 12/9, lực lượng tìm kiếm phát hiện thi thể thuyền viên đầu tiên cách vị trí tàu Nghi Quân 19 bị chìm khoảng 250m về hướng đông nam.

Khoảng 9h20 cùng ngày, tàu 526 tiếp tục phát hiện thi thể thuyền viên thứ hai, cách vị trí tàu chìm khoảng 400m.

Hai thi thể đã được bàn giao cho lực lượng chức năng để thực hiện các thủ tục theo quy định.

Chìm tàu cá tại cửa biển ở Lâm Đồng

Ngày 12/9, ông Nguyễn Lê Thành, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Mỹ (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, các lực lượng địa phương đã phối hợp cùng Đồn Biên phòng Tân Thắng triển khai phương án trục vớt tàu cá bị chìm tại khu vực cửa biển Hồ Lân.

Tàu cá bị chìm khi cách bờ khoảng 100m. Ảnh: Xuân Ngọc

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, tàu cá mang số hiệu BTh 80168 TS do ngư dân N.C.D. làm chủ, trở về bờ sau hành trình trên biển. Khi đến bãi ngang cửa biển Hồ Lân, sóng lớn kết hợp dòng nước từ sông Cô Kiều đổ ra đã nhấn chìm con tàu cách bờ khoảng 100m. Ông D. may mắn thoát nạn, bơi vào bờ an toàn.

Nhiều lực lượng được huy động hỗ trợ lai dắt tàu cá vào bờ. Ảnh: Xuân Ngọc

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Tân Thắng, Ban Chỉ huy Quân sự xã Sơn Mỹ cùng người dân đã nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện triển khai công tác cứu hộ, trục vớt.

Hiện tại, con tàu đã được lai dắt vào bờ an toàn.