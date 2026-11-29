Lúc 4h05 ngày 29/11, Tổ cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 phối hợp với Binh đoàn 18 đưa người bệnh nhồi máu cơ tim cấp, biến chứng ngừng tuần hoàn từ đảo Thổ Chu về đất liền an toàn.

Bệnh nhân N.T.V. (46 tuổi, quê Quảng Ngãi) có tiền sử đái tháo đường típ 2 và rối loạn chuyển hóa lipid. Tối 27/11, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện triệu chứng đau ngực. Đến khoảng 10h45 ngày 28/11, cơn đau tức ngực trái trở nên dữ dội, người bệnh được đưa vào cấp cứu tại Bệnh xá Trung đoàn 152 trên đảo Thổ Chu.

Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên và lập tức triển khai các biện pháp điều trị. Tuy nhiên, chỉ khoảng 10 phút sau, tình trạng người bệnh đột ngột chuyển biến xấu, mất ý thức và ngừng tuần hoàn, hô hấp.

Các y, bác sĩ tại bệnh xá nhanh chóng tiến hành hồi sinh tim phổi nâng cao. Sau hơn 90 phút kiên trì cấp cứu, đến 13h cùng ngày, bệnh nhân tái lập được tuần hoàn tự nhiên.

Hình ảnh cấp cứu người bệnh. Ảnh: BVCC.

Trước tình trạng nguy kịch của người bệnh, Bệnh viện Quân y 175 tổ chức hội chẩn từ xa (Telemedicine) với Bệnh xá Trung đoàn 152. Qua đánh giá, các bác sĩ nhận định bệnh nhân có tiên lượng rất nặng, đối mặt với nguy cơ xuất hiện các rối loạn nhịp tim nguy hiểm như nhịp nhanh thất, rung thất và ngừng tuần hoàn tái diễn. Do đó, phương án vận chuyển cấp cứu bằng đường không về đất liền được đề xuất khẩn cấp để người bệnh được can thiệp mạch vành và điều trị chuyên sâu.

Hơn 22h ngày 28/11, trực thăng cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất, mang theo đầy đủ trang thiết bị và phương tiện hồi sức cấp cứu chuyên sâu. Khi tiếp cận bệnh nhân tại đảo Thổ Chu, Tổ cấp cứu đường không phối hợp với lực lượng quân y trên đảo tiếp tục hồi sức sau ngừng tuần hoàn, kiểm soát hô hấp, duy trì an thần, theo dõi sát tình trạng huyết động và sử dụng thuốc theo chỉ định.

Sau hành trình xuyên đêm, trực thăng chở bệnh nhân hạ cánh an toàn tại Bệnh viện Quân y 175 lúc 4h05 ngày 29/11.

Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh nhân được chuyển đến Khoa Cấp cứu để tiếp tục hồi sức tích cực, kiểm soát các biến chứng và triển khai phương án điều trị chuyên sâu.